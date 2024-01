Plzeň si znovu zastřílela, tentokrát proti Kladnu. Brno před vyprodanou arénou nestačilo na pražskou Spartu

Hokejisté Vítkovic si v 33. kole extraligy připsali proti Olomouci výhru 3:2 v prodloužení. Moravské derby, které i potřetí v sezoně dospělo do nastaveného času, rozhodl v 61. minutě francouzský obránce Yohann Auvitu. České Budějovice otočili zápas v Mladé Boleslavi a po výhře 4:2 porazili Bruslaře i potřetí v sezoně. Hokejisté Sparty vyhráli v Brně 3:2 a uhájili vedení v tabulce o bod před Pardubicemi, které ale mají tři zápasy k dobru. Praha 22:25 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Plzně Petr Straka a kladenský Jaromír Pytlík ve vzájemném souboji | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: Profimedia

Mladá Boleslav - České Budějovice 2:4

Jihočeši v Mladé Boleslavi postrádali oproti předešlému zápasu v Liberci hned čtveřici hráčů. Extraligovou premiéru tak absolvoval například sedmnáctiletý útočník Štěpán Hoch.

Domácí začali ustrašeně, v útoku nic kloudného nedokázali předvést a v šesté minutě prohrávali, když se po Tomanově přihrávce prosadil Jakub Valský.

Bruslaře mohla probrat přesilová hra, při Vráblíkově vyloučení ale nic kloudného nedokázali vymyslet. Následně ale hráli dlouho v signalizované početní výhodě a pohotově dorážející Ondřej Roman dokázal vyrovnat.

Ve 38. minutě fauloval zbytečně v útočném pásmu Valský a Středočeši se v následné přesilové hře podruhé prosadili. Střelu Filipa Pyrochty od modré čáry tečoval Pavol Skalický.

Nepříznivý stav nutil hosty více se tlačit do útoku, v první početní výhodě ale Motor vyrovnat nedokázal. Šest sekund po návratu Mattiho Järvinena na led však překonal Jana Růžičku po akci Milana Gulaše Roman Přikryl.

O 34 sekund později zmrazil většinu z téměř tří tisíc diváků ve Škoenergo aréně Martin Beránek, který se navíc v 52. minutě prosadil podruhé a přiblížil České Budějovice k tříbodovému zisku.

VÝHRA VENKU! | Domů vezeme z Mladé Boleslavi v okleštěné sestavě výhru 2:4! Co říkáte na dnešní výkon ❤️? pic.twitter.com/0u4MpMAVUq — Banes Motor České Budějovice (@HC_Motor) January 5, 2024

Vítkovice - Olomouc 3:2 po prodloužení

Na Vítkovicích bylo v úvodu znát lepší rozpoložení a forma. Domácí byli aktivnější a do vedení jim pomohla početní výhoda. Krátkou přesilovku pět na tři nezužitkovali, ale proti čtyřem už se prosadili zásluhou pohledné souhry Marka Kaluse, Dominika Lakatoše a zakončujícího Robertse Bukartse, který před brankou usměrnil puk do sítě.

Už ke konci první části však začali Ostravané přenechávat iniciativu soupeři, který toho náležitě využil v nástupu do druhé třetiny. Lukáš Klimeš si napoprvé s pokusem Jakuba Navrátila ještě poradil, ale o půl minuty později už stejný hráč uspěl. Navrátil zpracoval vyražený puk a z otočky švihem zavěsil.

Vítkovicím mohl vrátit vedení Rostislav Dej, jenže po přihrávce Willieho Raskoba zpoza brány trefil přímo gólmana Sedláčka. A úspěšně nedokázal sólový nájezd zakončit ani hostující Michal Kunz. Jiných příležitostí moc nebylo. Domácí si vzali vedení zpět v 38. minutě, když se zápěstím pod břevno trefil Lukáš Kovář.

Jenže také začátek třetí třetiny patřil Kohoutům. Navrátil se stejně jako u předešlé trefy pohotově zorientoval na brankovišti a doklepl vyražený puk za Klimeše. Hanákům to dodalo další kuráž a při Kovářově vyloučení přichystali soupeři horké chvilky, ale nebezpečnou ránu Lukáše Nahodila zmařil Klimeš.

Největší šanci rozhodnout v normálním čase nakonec měly Vítkovice. Raskoba při střele do odkryté branky v 57. minutě zázračně vychytal Jakub Sedláček, po jehož zákroku se puk odrazil do tyče a zpátky do hry.

Co se nepovedlo Raskobovi, zvládl hned zkraje prodloužení Yoann Auvitu, který prošel olomouckou obranou a blafákem pokořil Sedláčka.

Plzeň - Kladno 7:2

Domácí začali aktivněji, z přečíslení dvou na jednoho Tomáš Mertl jen těsně minul poloodkrytou branku a po čtyřzápasovém disciplinárním trestu vracející se útočník Indiánů neprostřelil gólmana Landona Bowa ani nekrytý z levého kruhu. Hosté přečkali i nebezpečnou teč Miroslava Indráka a ve 12. minutě naopak otevřel skóre Denis Kusý. Gól však sudí odvolali kvůli postavení Eduardse Tralmakse v brankovišti.

Hned o půl minuty později udeřilo na druhé straně, když vyloučení Ondřeje Slováčka potrestal přesnou ranou švihem z levého kruhu Jakub Lev.

Jakub Lev se s tím v přesilovce nepáral a po deseti vteřinách rozjásal fanoušky @HC_Plzen #momentytelh | #PLZKLA pic.twitter.com/vC0okozdsq — Tipsport extraliga (@telhcz) January 5, 2024

Jenže hosté rychle zareagovali - trest Bohumila Piskáčka využil ve 14. minutě k úspěšné teči střely Jiřího Ticháčka Radek Smoleňák a stejný hráč o pouhých 41 sekund později vybojoval kotouč pro Martina Procházku, který zblízka dokonal obrat na 2:1.

Až krátce po polovině utkání individuální akci Tima Söderlunda dokončil zblízka pohotově na 2:2 Indrák. Rytíře poté srazila nedisciplinovanost a ve 34. minutě nabídli Indiánům dvojnásobnou přesilovku, ve které vrátil svému týmu vedení dorážkou Adrián Holešinský.

Tři minuty nato navíc faul Ticháčka potrestal po ideální přihrávce Holešinského přesnou trefou bez přípravy z pravého kruhu Aleksi Rekonen. Hosté černou šestiminutovku neodčinili během přesilovky před druhou sirénou.

Ve 46. minutě již odpor soupeře definitivně zlomila čtvrtá plzeňská využitá přesilovka. Rychlou kombinaci Söderlunda se Lvem totiž zakončil z mezikruží přesnou střelou na 5:2 Indrák. V 50. minutě sice Procházka během přesilovky trefil v dobré pozici levou tyč, jenže vzápětí Mertl zakončil průnik do útočného pásma nechytatelným švihem a v 53. minutě při vyloučení Ondřeje Bláhy upravil po křížné přihrávce Holešinského na konečných 7:2 Rekonen.

Litvínov - Třinec 5:2

Zrovna když domácí v úvodní třetině spustili kulometnou palbu, dostal se do sóla třinecký Adam Polášek, jenže střílel z dálky jen do gólmana Matěje Tomka. Brzy nato však mistři už do vedení šli, když Patrik Hrehorčák nahazoval puk od zadního hrazení před branku a Tomek si jej hokejkou srazil za záda.

Manko Severočeši vygumovali až zkraje druhé třetiny, postaral se o to zblízka po závaru Brit Liam Kirk. Oceláři si vedení vzali po pouhých 35 sekundách zpátky, to když Adam Smith zblízka překonal Tomka po přihrávce zpoza branky.

Adam Smith z @hcocelaricz byl ve správný čas na správném místě a může se radovat z prvního gólu v sezóně #TELH | #momentytelh | #LITTRI pic.twitter.com/mwTqlruC8p — Tipsport extraliga (@telhcz) January 5, 2024

Hrálo se ve vysokém tempu, fanoušci se bavili. A ještě víc, když domácí během minuty a 41 sekund skóre převrátili díky souhře bratří Kašových. Nejdřív se trefil z jízdy David s přispěním teče Martina Marinčina, která kotouč zvedla pod břevno, pak nahrál zpoza branky mezi kruhy Ondřejovi, jehož švih zapadl precizně k tyčce.

Hráči Vervy v úvodu třetí třetiny svůj náskok zvýraznili. Tomáš Urban posunul puk mezi kruhy a střela Jindřicha Abdula zapadla k tyči nejspíš i s přispěním lehké teče bránícího hráče. Třinec se pak už na odpověď nezmohl ani v přesilové hře zvýrazněné o hru bez gólmana, naopak puk do prázdné branky dovezl Nicolas Hlava.

Hradec Králové - Karlovy Vary 2:3 po nájezdech

Karlovarští se přes 11 minut nedostali k jediné střele na branku. Brankář Jan Lukáš ale podržel domácí tým v oslabení a při průniku Ondřeje Beránka měl štěstí, že karlovarského útočníka na poslední chvíli vychýlil Jeremy Blain. Činit se však musel hlavně Dominik Frodl, nejvytíženější gólman extraligy, jenž se do sestavy Energie vrátil po jednozápasové odmlce.

Dvakrát ještě v úvodní třetině vychytal Aleše Jergla, po startu druhé části Jordana Perreta, ale při drtivém hradeckém náporu už ve 25. minutě nestačil na Francouzovu dorážku pod horní tyčku. Poměrně znenadání hosté za devět minut vyrovnali.

Za záda domácí obrany dostal od Tomáše Bartejse kotouč s ochrannou mřížkou hrající kapitán Jiří Černoch a našel místo pod Lukášovou rukou. Nerozhodný stav ale vydržel jen pár střídání, než Hradci Králové vrátil vedení nechytatelnou bombou obránce Bohumil Jank, jenž hrál první duel po pětizápasovém trestu za faul na brněnského Holíka.

Dalších neproměněných šancí Tomáše Pavelky a Evana Jaspera domácí brzy litovali, neboť ve 48. minutě šťastně vyrovnal z přesilové hry Beránek. . Energie od té chvíle převahu domácích zbrzdila, až do závaru těsně před třetí sirénou, kdy měl dvě obrovské příležitosti na rozhodnutí Patrik Miškář.

Hosté díky Frodlovi vybojovali první cenný bod, v prodloužení navíc ubránili oslabení, kdy jejich brankáři pomohla i tyčka proti ráně Olivera Okuliara. Druhý jim pak v sedmé sérii samostatných nájezdů zajistil bekhendovou kličkou Vít Jiskra.

Výborně! Energetici dvakrát srovnali a nakonec bod navíc vystřelil v nájezdech Vít Jiskra! ⚡️ pic.twitter.com/JKz3YjaOUp — HC Energie K. Vary (@hokejkv) January 5, 2024

Liberec - Pardubice 1:4

První přesilovku v zápase si zahráli domácí a pěkný průnik předvedl Oscar Flynn, Roman Will byl ale na místě. Bílí Tygři pokračovali v náporu i nadále a Will měl plné ruce práce s šancemi Martina Faška-Rudáše a Adama Najmana, kteří pálili z ideální pozice mezi kruhy.

Sedm sekund před první sirénou putoval na trestnou lavici Tomáš Filippi a Dynamo nabídnutou možnost stihlo ještě do přestávky využít. Střelou mezi betony Daniela Krále otevřel 26 setin sekundy před koncem první třetiny skóre pardubický kapitán Lukáš Sedlák.

V polovině utkání hráli Severočeši v početní výhodě a dokázali vyrovnat. Po nádherné přihrávce od Najmana střílel do zcela odkryté branky nejlepší kanonýr soutěže Jakub Rychlovský - 1:1. Pardubičtí si mohli vzít vedení zpět rovněž v přesilovce, i přes velký tlak a několik nebezpečných střel ale nedokázali pozorného Krále překonat.

Do vedení šli ve 47. minutě hosté. Sedlák nahodil puk z úhlu do brankoviště a domácí obránce Michal Ivan ho nešťastně srazil do vlastní branky.

Bílí Tygři mohli odpovědět v další přesilovce, Will však svůj tým podržel. Severočeši se dál museli tlačit více dopředu, hosté ale pozorně bránili. V 57. minutě navíc liberecké obraně pláchnul Tomáš Hyka, únik zakončil přesně mezi Královy betony a zvýšil na rozdíl dvou gólů. Na konečných 4:1 pro hosty pak upravil trefou do opuštěné branky při power play domácích David Cienciala.

Brno - Sparta 2:3

Spartě, která přijela do Brna opět v okleštěné sestavě bez řady nemocných, zraněných a potrestaných hráčů, patřily úvodní minuty, kdy několikrát nebezpečně zaměstnala brankáře Lukeše.

V osmé minutě se už měnilo skóre. Rychlý útočný výpad zakončil tvrdou střelou pod břevno Marek Ďaloga, který navázal na vítězný gól z minulého kola na Kladně.

Na ledě se rozpoutala velká bitva s řadou střeleckých příležitostí a také s kuriózním vyrovnáním. Štěpán Lukeš neudržel odražený puk pod svou lapačkou, Roman Horák jej poslal do sítě v momentě, kdy sudí přerušili hru, ale prozkoumání videa platnost gólu potvrdilo.

Zdravíme z Brna! pic.twitter.com/z0qPIG9PKI — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) January 5, 2024

Než se Brno vzpamatovalo, inkasovalo podruhé. Adam Najman našel opět Horáka, jemuž na další branku stačilo pouze 11 vteřin. Tříminutovku domácího zmaru dokončil povedenou střelou Najman a vyhnal z brněnské branky Lukeše.

Kontaktní branka přišla 13 vteřin před koncem druhé třetiny. Mladý gólman Jan Kavan ubránil závar ve svém brankovišti, aby z následného brejku propálil Kořenáře brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Zadělal tak na drama v posledním dějství. V něm Sparta dokázala pečlivou defenzivou tupit ostří brněnského náporu. Ve 47. minutě připravil Cingel ideální střeleckou příležitost Janu Ščotkovi, který ale Josefa Kořenáře nepřekonal.

33. kolo hokejové extraligy:

BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 17. O. Roman (Pyrochta, Fořt), 39. Skalický (Pyrochta, Järvinen) - 6. Valský (Toman), 49. F. Přikryl (Ordoš, Gulaš), 50. M. Beránek (Kubík, M. Doudera), 52. M. Beránek (Kubík, Kachyňa). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 2989.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - F. Pavlík, Pyrochta, Bernad, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík - Lantoši, Järvinen, Skalický - Rohlík, Fořt, Malát - Rohdin, O. Roman, Dvořáček - Závora, Pitule, Hradec. Trenér: R. Král.

České Budějovice: Strmeň - Hovorka, M. Doudera, Kachyňa, Štencel, Vráblík, Pýcha - Ordoš, F. Přikryl, Kubík - Gulaš, Simon, M. Beránek - Valský, Toman, Kříž - Hoch, Koláček, Chlubna. Trenér: Čihák.

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Kirk (Urban, Abdul), 38. D. Kaše (O. Kaše, Hlava), 40. O. Kaše (D. Kaše, Hlava), 46. Abdul (Urban), 60. Hlava (Koblasa, Zile) - 13. Hrehorčák, 23. Smith (Hrehorčák, Holinka). Rozhodčí: Vrba, Květoň - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4524.

Sestavy:

Litvínov: M. Tomek - D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda - Koblasa, Jícha, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Urban - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - A. Nestrašil, P. Vrána, Pánik - Kurovský, Holinka, Hrehorčák - Haas, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Roberts Bukarts (M. Kalus, Lakatoš), 38. L. Kovář (Lakatoš, M. Kalus), 61. Auvitu (Krieger, Mikuš) - 22. Navrátil (J. Káňa, Nahodil), 42. Navrátil (Řezníček, J. Káňa). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Bohuněk, Lederer. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5395.

Sestavy:

Vítkovice: Klimeš - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek - Lakatoš, Chlán, M. Kalus - Peterek, M. Barinka, Fridrich - Dej, Krieger, Roberts Bukarts - Vondráček, Šoustal, Claireaux. Trenér: Veber.

Olomouc: J. Sedláček - Řezníček, Ondrušek, T. Černý, Švrček, A. Rutar, Rašner, Škůrek - Klimek, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Nahodil, J. Káňa - Bambula, Macuh, Kunc - P. Musil, Menšík, Anděl. Trenér: J. Tomajko.

Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Perret (Freibergs, Jasper), 37. Jank (Jasper, Tamáši) - 34. Černoch (Bartejs), 48. O. Beránek (Plutnar), rozhodující sam. nájezd Jiskra. Rozhodčí: Úlehla, Cabák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 3652.

Sestavy:

Hradec Králové: Lukáš - Blain, Kalina, Pláněk, T. Pavelka, Freibergs, Jank - Estephan, Miškář, Šťastný - Jasper, Tamáši, Perret - Jergl, Lalancette, Okuliar - Eberle, Pilař, R. Pavlík - Zachar. Trenér: T. Martinec.

Karlovy Vary: Frodl - Huttula, Plutnar, Stříteský, M. Rohan, Bartejs, A. Rulík, Tureček - Kangasniemi, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, Černoch, Jiskra - O. Procházka, Kofroň, T. Redlich - Kružík, R. Přikryl, Koffer. Trenér: Bruk.

HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 7:2 (1:2, 3:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 12. Lev (Söderlund, K. Hrabík), 31. M. Indrák (Söderlund), 34. Holešinský (Schleiss, Söderlund), 37. Rekonen (Holešinský, Zámorský), 46. M. Indrák (Lev, Söderlund), 51. Mertl (Zámorský, Holešinský), 53. Rekonen (Holešinský, Zámorský) - 14. Smoleňák (Ticháček, Klepiš), 14. M. Procházka (Smoleňák). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Brejcha, Thuma. Vyloučení: 4:7. Využití: 5:1. Diváci: 7054.

Sestavy:

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Skok, Dujsík, Laakso, Piskáček, Kvasnička - Rekonen, Lev, Pour - Schleiss, Mertl, Holešinský - Matýs, M. Indrák, Söderlund - P. Straka, Jansa, K. Hrabík. Trenér: Kořínek.

Kladno: Bow - Babka, T. Hejda, Veber, Slováček, Ticháček, Martenet - Kusý, Klepiš, Tralmaks - M. Procházka, Melka, Smoleňák - Jágr, Pytlík, Jarůšek - O. Bláha, Vimmer, Sideroff. Trenér: O. Vejvoda ml.

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Ďaloga (Flek, Holland), 40. Zaťovič (Cingel, Kratochvíl) - 14. R. Horák (Chlapík), 14. R. Horák (O. Najman, Chlapík), 16. O. Najman (Chlapík, Kempný). Rozhodčí: Obadal, Šír - Axman, Hlavatý. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Š. Lukeš (16. Kavan) - Osburne, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, L. Kaňák - Flek, Cingel, Zaťovič - Kratochvíl, Marcinko, K. Pospíšil - Moses, Kollár, J. Kos - A. Zbořil, Holík, Okál. Trenér: Modrý.

Sparta: Kořenář - Mikliš, Krejčík, T. Tomek, Kempný, Irving, Pavlák - Řepík, Sobotka, P. Kousal - Chlapík, R. Horák, O. Najman - Mužík, Konečný, Buchtele - Hauser, M. Vitouch, Sihvonen. Trenér: Gross.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 5. 1. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Sparta Praha 33 20 5 1 7 104:70 71 2. HC DYNAMO PARDUBICE 30 20 3 4 3 117:64 70 3. HC Oceláři Třinec 32 14 6 5 7 100:82 59 4. HC Litvínov 33 17 3 2 11 106:93 59 5. HC Motor České Budějovice 32 14 2 7 9 88:84 53 6. Bílí Tygři Liberec 34 15 3 2 14 110:110 53 7. Mountfield HK, a.s. 33 13 3 5 12 87:89 50 8. HC KOMETA BRNO 31 11 4 2 14 88:84 43 9. HC Energie Karlovy Vary 32 9 7 2 14 86:85 43 10. HC ŠKODA PLZEŇ 31 10 4 3 14 83:85 41 11. HC Olomouc 33 9 5 4 15 70:100 41 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 30 8 3 6 13 74:85 36 13. Rytíři Kladno 31 5 3 7 16 80:118 28 14. BK Mladá Boleslav 33 6 2 3 22 65:109 25