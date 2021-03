Trénuji 16 let, je potřeba si odpočinout, vysvětluje Zábranský konec na lavičce brněnské Komety

Čtyřikrát vedl hokejovou Kometu Brno jako trenér do extraligového čtvrtfinále a dvakrát si pak došel až pro titul. Tentokrát to ale Liboru Zábranskému nevyšlo – s Třincem prohrála Kometa v souboji o semifinále 0:4 na zápasy. Majitel klubu následně řekl, že jako trenér končí. Brno 18:38 26. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Zábranský na lavičce Komety. | Foto: Pavel Mazáč/CNC | Zdroj: Profimedia

„Šestnáct let trénuji napříč všemi kategoriemi, tak je potřeba, abych si trochu odpočinul. Máme teď jako obrovskou prioritu výstavbu multifunkční arény, a ekonomické dopady této sezony nám způsobily výpadek 50 milionů,“ vysvětloval pro Radiožurnál Libor Zábranský, proč se rozhodl opustit pozici trenéra extraligového týmu brněnské Komety a jako majitel klubu se bude plně věnovat manažerské práci.

Kometu koupil před 17 lety a podle něj mu chybí splnit ještě jeden velký cíl. „Měl jsem tři cíle. Prvním bylo oddlužit Kometu a dostat ji do extraligy, což se povedlo. Druhý byl zisk titulu. Třetí cíl byl, aby pro Kometu vznikl nový dům, a pro to teď uděláme úplně všechno,“ líčí Zábranský.

Podobně mluvil Zábranský už před dvěma roky. Tehdy místo sebe přivedl jako hlavního trenéra Petra Fialu, tomu ale angažmá nevyšlo a majitel klubu se po pár měsících na střídačku vrátil.

Podobný scénář teď podle něj není ve hře. „Naprosto vylučuji to, co mi nejbližší okolí říká, tedy že to bez trénování nevydržím.“

Jako o Zábranského nástupci v roli trenéra se mezi brněnskými fanoušky nejvíc mluví o bývalém kouči Liberce či Sparty Jiřím Kalousovi. Toto konkrétní jméno šéf Komety odmítl komentovat.

„Teď neřeknu, kdo bude novým trenérem. Nikoho podepsaného nemám. Až se tak stane, tak se to veřejnost dozví. Nebudeme čekat na 1. května,“ zmínil Libor Zábranský datum, kdy se v extralize oficiálně opět otevře přestupové okno.

Zároveň připustil, že už je domluvený s několika novými posilami pro příští sezonu, jejich jména ale může odhalit právě až první květnový den.