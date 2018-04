Kometa Brno čekala na titul 51 let, nyní může získat dva za sebou. Třinečtí Oceláři jsou ve finále potřetí za posledních osm let, ale v letošním play-off nejsou tak suverénní jako jejich brněnští soupeři. Právě ve Werk Areně ale souboj o titul v hokejové extralize začne.

Cesta do finále

Oceláři Třinec Oceláři byli v sezoně nejlepším týmem na kluzištích soupeřů, v závěru ale prohráli čtyři zápasy za sebou a nakonec jen těsně uhájili třetí místo.

Ve čtvrtfinále se Třinec utkal s Pardubicemi, oba týmy si držely výhodu domácího prostředí a série dospěla až do sedmého utkání, které Oceláři rozhodli pěti góly během úvodních sedmnácti minut. Semifinálovou sérii s Hradcem Králové ukončil v prodloužení šestého zápasu Ondřej Kovařčík. Přesto má Třinec odehráno o čtyři zápasy víc než jejich finálový soupeř.

Kometa Brno V základní části nebyli obhájci titulu suverénní, skončili až pátí a ani jednu sérii v play-off nezahajovali v domácím prostředí. Jenže ve vyřazovacích bojích Brňané navázali na loňskou spanilou jízdu. Hladce vyřadili Vítkovice a nezastavili je ani vládci dlouhodobé části sezony z Plzně.

Z devíti zápasů prohrála Kometa jediný, když ve čtvrtém zápase Západočeši ukončili 13zápasovou vítěznou sérii Brna ve vyřazovacích bojích. Postup do druhého finále za sebou ale Kometa mohla slavit hned v dalším zápase. Navíc ve stejný den, kdy ve své soutěži triumfovala juniorka.

Termíny zápasů

Názor experta

David Pospíšil

David Pospíšil

Jsou ve finále ty nejlepší týmy?

To se těžko srovnává. Každému týmu sedí jiný herní styl a Kometa mohla dostat do cesty mančaft, který by šel do finále, kdyby byl ve druhé větvi. Ve finále jsou nejúspěšnější týmy, které si dokázaly cestu najít. Kometa dominuje, ale nemyslím si, že by Plzeň byla horší než Třinec nebo Hradec.

Kometa šla do finále na 9 zápasů, Třinec na 13, může to hrát roli?

Může, protože asi budou víc pobouchaní. Ale všichni skončili o víkendu, takže mají 5 dní odpočinek a věřím, že jsou schopní dát se fyzicky dohromady. Naplní nádrže, ne naplno, ale tak na 85 procent a pak je otázka, co zranění. To nevíme.

Jak může finále ovlivnit zranění Martina Růžičky, elitního střelce Třince?

Je to sporné. Když lídr odpadne, tým se někdy semkne a hraje jiným stylem. Třinec byl úspěšný i bez Martina Růžičky. Hokej není sport jednotlivce, a pokud vypadnou jeden dva hráči, mančaft se nemůže zhroutit.

Play-off má nečekané hvězdy, třeba čtvrtý útok Třince.

Jsou to šikovní kluci, kteří v play-off vyrostli možná i kvůli tomu, že chybí Martin Růžička. Mají daleko víc času na ledě a talent v nich je. Když jim trenér dal čas, podařilo se jim dát nějaký gól... Sebevědomí u mladých kluků je daleko citlivější, bylo u nich vidět, jak sebevědomí vyletělo nahoru, 21leté maso je neunavitelné, je to jeden velký srdeční sval. Energii mají a hokejovost, která se u nich objevuje, je příslib pro český hokej do budoucna.

Na druhé straně zase září Marek Čiliak, který v základní části nebyl vždy úplně suverénní.

Kdo to nezažil, těžko to pochopí, ale čím starší hráč je, tím hůř hledá motivaci pro základní část. Jakmile přijde play-off a hraje se o všechno, vylezou naučené věci a hlavně ctižádost – vítězné typy. Čiliakovi navíc hodně pomohlo, že Libor Zábranský přivedl Marka Langhamera jako dvojku, tím pádem se zvýšila konkurence a on neměl jistotu, že bude chytat.

Máte tip na výsledek?

Pro mě je favorit Kometa. Zaprvé má fazónu, zadruhé má ve svém středu skvělé hráče a individuality. Plus je to hodně týmové. Těžko proti tomu hledáte zbraň. Kometa by si musela přivodit zmatek v hlavě, aby na titul nedosáhla, než že by je Třinec dokázal přehrát hokejově.

Neříkám, že série skončí 4:0 nebo 4:1. Budou to vyrovnané hokeje, ale Kometa by měla zvítězit.

Trenéři

Oceláři:

Václav Varaďa Končí první sezonu jako hlavní trenér extraligového mužstva a rovnou má šanci získat titul. Václav Varaďa srovnal ambiciózní tým Ocelářů, který vloni překvapivě vypadl už ve čtvrtfinále. Podle hráčů je přísný, ale spravedlivý. Každý v mužstvu ví, že dostane šanci se prosadit, když odevzdá maximum.

To odevzdává i Varaďa, který s prací klubu dokáže skloubit post trenéra reprezentace do 19 let. Nyní ho čeká první finále jako trenéra a ve hře je i happy end – v den případného sedmého zápasu oslaví 42. narozeniny

Kometa:

Libor Zábranský Majitel, místopředseda představenstva, manažer, hlavní trenér. Libor Zábranský má svůj klub do detailu pod kontrolou. Kariéru musel kvůli skryté srdeční vadě ukončit ve 30 letech, pak koupil majoritní podíl v Kometě, finančně ji stabilizoval a teď útočí na druhý titul za sebou.

Do týmu si vybírá „vítězné typy“, ale nepotřebuje nutně vyhrát každý zápas. Platí to hlavně v základní části, kde Kometa jako obhájce titulu nijak nepřesvědčovala, jenže v play-off je jihomoravský tým k nepoznání.

Nejlepší hráči

Oceláři:

Martin Růžička Nejlepší hráč Ocelářů v základní části sledoval už semifinálovou sérii pouze ze střídačky a do finále nezasáhne. Martin Růžička, autor 214 extraligových gólů a téměř stejného počtu asistencí, se podrobil operaci ramene a sezona pro něj předčasně skončila.

„Dlouho jsme tápali a probírali různé varianty. Čekali jsme do nejzazší chvíle, ale jeho zranění potřebovalo chirurgický zákrok. Martin je mimo hru, v letošním play-off nám už nepomůže,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Kometa:

Martin Erat Snad žádný jiný hráč nemá v extralize víc zkušeností než Martin Erat. Muž s téměř devíti stovkami startů v NHL při své premiérové sezoně pomohl Kometě k titulu po 51 letech, v té druhé byl kapitánem národního týmu na olympijských hrách a v extralize druhým nejlepším nahrávačem.

V play-off se na něj Brno může spolehnout. Je nejvytěžovanějším hráčem Komety a zároveň nejlepším ve statistice +/-. Svou roli nejlépe potvrdil ve třetím semifinále proti Plzni, které rozhodl po skvělém sólu mezi dvěma obránci necelou minut před koncem.

Hvězdy play-off

Oceláři Třinec Slezský tým vyhlásil novou cestu směřování klubu, ve které chce sázet na mladé hráče, v play-off se mu to beze zbytku vyplatilo se čtvrtým útokem Davida Ciencaly a bratří Michala a Ondřeje Kovařčíků.

22letý Ciencala září a je nejproduktivnějším Ocelářem se šesti góly a sedmi asistencemi, všechny přihrávky nasbíral v jediném zápase, tom sedmém s Pardubicemi. Zdatně mu sekunduje starší z bratrské dvojice Ondřej s bilancí 5+5. Dvěma góly se připomněl i 21letý Michal Kovarčík a v Třinci už sourozence srovnávají s bratry Sedinovými.

Kometa Brno Hynek Zohorna, prostřední z bratrského tria, zářil v loňských vyřazovacích bojích, v letošním play-off bodoval zatím v každém zápase. V pátém semifinále narýsoval přes celé útočné pásmo přesnou přihrávku na Martina Nečase, který nalomil Indiány.

19letý mladík Nečas, jeden z největších příslibů českého hokeje, předvádí výkony, díky kterým zřejmě českou soutěž opustí. Vloni se ještě v boji o Masarykův pohár rozkoukával, letos patří se sedmi body k tahounům a počítá se s jeho přesunem do zámoří, v minulém draftu si ho vybrala Carolina.

Brankáři

Oceláři:

Šimon Hrubec Nikdo v letošním play-off nestrávil na ledě víc času, žádný z brankářů nemusel předvést víc zákroků. Šimon Hrubec už atmosféru finále zná, letos do něj ale jde jako jasná jednička. Nezářil jen ve dvou zápasech, kdy do branky na pár minut pustil náhradníka Hamerlíka, přesto si drží úspěšnost zákroků přes 93 procent. Přesto už hokej není pro 26letého brankáře tím nejdůležitějším, před měsícem se stal poprvé otcem.

Kometa:

Marek Čiliak Fantom. Brněnská zeď. Marek Čiliak občas v základní části pustí laciný gól, ale v play-off je to jiný gólman, jistý a téměř neprůstřelný. V devíti zápasech do klece Komety ani na vteřinu nepustil Marka Langhamera, gólmana se zkušenostmi z NHL. Čiliakova čísla jsou fantastická, úspěšnost zákroků tlačí k 95 procentům a spoluhráči i soupeři uznávají, že právě on je největší zbraní Komety v cestě za obhajobou.

Stadiony, vstupenky

Oceláři Třinec

Werk Arena je „nejmladší“ halou v extralize, Oceláři v moderním stánku za 700 milionů korun začali hrát teprve před čtyřmi lety. S kapacitou lehce přes 5 tisíc míst obvykle stačí, jenže na finále by potřebovala nafouknout.

Vstupenky na první dva zápasy byly v prodeji od středy v cenách od 300 do 700 korun a velmi rychle zmizely, nyní už je na internetu nabízejí překupníci a poptávka je, zdá se, veliká.

Kometa Brno

Domácí hala Komety DRFG Arena stojí ve Starém Brně už 36 let a místní jí neřeknou jinak než Rondo (starší Brňané používají ještě starší název Náplavka). V základní části ji ve 26 zápasech navštívilo téměř dvě stě tisíc fanoušků a v play-off už nehlásí jinou návštěvu než 7700, to znamená, že bylo na všechny zápasy vyprodáno.

A jiné to nebude ani ve finále. Za poslední roky se Kometa stala brněnským fenoménem a tomu odpovídají ceny vstupenek. Nejlevnější stojí 800, nejdražší 1250 korun. Fanoušci Komety budou stejně jako vloni moci sledovat finále u velkoplošné obrazovky na Zelném trhu.

Pohled reportérů

David Procházka, redaktor ČRo Ostrava

David Procházka

Václav Varaďa dokazoval svou bojovnost a neústupnost jako hráč v NHL v týmech Buffala či Ottawy a stejně si počíná i jako trenér. Oproti loňsku, kdy mezi hráči a trenérem Kýhosem panovalo napětí a nevyřčené věci, tak za Varaďova působení všichni hráči vědí, že mají šanci hrát, ale jen pokud budou odvádět maximum. A také díky tomu téměř totožný tým před rokem vypadl překvapivě ve čtvrtfinále s Chomutovem a letos postoupil až do finále a stále nemá dost.

Před sezonou při Varaďově příchodu klub vyhlásil úspornější program, co se týká rozpočtu, a sázku na mládí. Ve skutečnosti se rozpočtem stále řadí k nejbohatším klubům a mladí dostávali šanci podle zásluh. Už během sezony patřili bratři Kovařčíkové a Cienciala k příjemným překvapením. Ale to, co předvádí ve vyřazovacích bojích, je neskutečné. Opakovaně jsou v zápasech u důležitých momentů a věří si. Cienciala v sedmém zápase čtvrtfinále proti Pardubicím nasbíral rekordních sedm přihrávek, Ondřej Kovařčík zase v prodloužení šestého zápasu semifinále proti Hradci Králové zařídil svou trefou postup do finále.

Vsadil bych se, že tihle šikovní mladíci se ukážou i ve finále, které začne v sobotu v nejhezčí a nejmodernější hokejové hale u nás a jak říkají třinečtí hokejisté, ale i soupeři - možná i v Evropě.

David Nekvinda, redaktor ČRo Brno

David Nekvinda

„Play-off je jiná soutěž.“ Už nikdy nespočítám, kolikrát mám tuto větu z úst hokejistů (nejen) brněnské Komety uloženou v archivu. Když připravuji zvuky do zpravodajství, automaticky ji vystříhávám, toto už přece posluchač slyšel mockrát. No jo, jenže při pohledu na výsledky Komety ta krátká věta najednou nezní jako naučená fráze, kterou hráči odbývají často se opakující dotazy novinářů. Jihomoravany čeká čtvrté extraligové finále v posledních sedmi sezonách. Do vyřazovacích bojů přitom v těchto ročnících postupovali postupně z osmého, dvakrát šestého a pátého místa.

Esencí brněnské proměny v play-off je brankář Marek Čiliak. V základní části nevyčnívá, dokáže předvést fantastický zákrok, ale o pár minut později dostat také zbytečný gól. V play-off je z něj najednou nepřekonatelný fantom. Za poslední dvě sezony odchytal vyřazovacích bojích 23 utkání, z toho jen tři prohrál, letos v devíti zápasech neobdržel nikdy víc než dva góly.

Majitel a zároveň trenér Komety Libor Zábranský rád zdůrazňuje, že do svého klubu hledá vítězné typy hokejistů, proto také s každým před zahájením jednání o smlouvě osobně hovoří. Brňané necítí potřebu vyhrát základní část, ostatně ani v zápasech play-off nedominují od první do poslední minuty. Cíl je jediný – titul, na cestě k němu už tolik nesejde. Zkušený tým vždy vycítí moment, kdy „skočit po kořisti“. A v drtivé většině případů má tento skok pro soupeře smrtící následky. Je možné mu uhnout, ale ne uhýbat. A proto tvrdím, že ani letos se nenajde mužstvo, které se Kometě ubrání. I kdyby mělo místo kůže dračí šupiny a dokáže chrlit oheň.