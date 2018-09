Že mám stejné číslo, je náhoda, říká Američan Mueller, který má v Kometě nahradit Nečase

I v blížící se extraligové sezoně budou fanoušci hokejové Komety Brno věřit ve schopnosti hráče s číslem 88. A to i přesto, že jeden z největších českých talentů Martin Nečas, který toto číslo nosívá, už zkouší své štěstí v zámoří. Klubové vedení totiž místo něj přivedlo posilu z Ameriky - Petera Muellera. Ten nejenže nosí stejné číslo jako Nečas, ale také drží hokejku na pravou stranu a při přesilovkách číhá na vrcholu levého kruhu. Brno 22:26 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Mueller v dresu Komety během utkání hokejové Ligy mistrů. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Že jsem přišel do Komety a mám stejné číslo jako Martin Nečas, je jenom náhoda. Vím o něm, přeji mu v Americe hodně štěstí. Ale pro mě není důležité, kdo tady nosil stejné číslo přede mnou. Nereprezentuji číslo na zádech, ale logo Komety na přední straně dresu,“ říká třicetiletý hokejista Peter Mueller o srovnání s o jedenáct let mladším Martinem Nečasem.

Kouč a zároveň majitel brněnské Komety Libor Zábranský ale připouští, že příchod zámořské posily má s odchodem českého reprezentanta spojitost.

„Na přesilovky jsme potřebovali praváka kvůli tomu, že odešel Martin Nečas a Hynek Zohorna. Takže doufám, že tu roli převezme,“ říká Zábranský.

Celkově osmý hráč draftu do NHL v roce 2006 přišel do Komety ze Salcburku s pověstí střelce, který neváhá pálit z jakékoli pozice.

„Cítím se jako dobrý střelec, jsem ale stejně tak schopný připravovat šance pro spoluhráče. Trenéři mě můžou nasadit do všech možných situací v zápase, v každé jsem sebejistý. Ale střílím rád a rád dávám góly,“ říká sebevědomý útočník.

Své možnosti ukázal účastník dvou světových šampionátů už v přípravě - v pěti zápasech nastřílel stejný počet gólů a byl nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Nemyslel jsem na to, že chci v přípravě udělat dojem na fanoušky. Prostě jsem hrál naplno. V takovém případě sbíráte body a postupně získáváte na svou stranu i fanoušky, kteří hru naplno oceňují,“ říká Mueller.

Mueller ale dobře zná i temnou stranu hokejové tvrdosti. Jeho solidně rozjetou kariéru v NHL na rok přerušil těžký otřes mozku, po kterém se už do nejlepší ligy světa nedokázal naplno vrátit. Od roku 2013 tak hraje v Evropě, kde je na širších kluzištích méně fyzického kontaktu.

„Nerad o otřesu mozku mluvím, je to už skoro deset let, jsem úplně jiný hráč. Ale stalo se to a musím zaklepat, že se cítím v pořádku a jsem připravený hrát hokej,“ říká třicetiletý hokejista.

Jaký je Peter Mueller hokejista, uvidí v nové sezoně fanoušci na extraligových stadionech.