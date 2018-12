Nováček Plekanec i navrátilec Erat. Kometa nastoupí proti Spartě se dvěma zvučnými posilami

Podobnou dvojici na extraligových kluzištích nenajdete. V jedné formaci hokejové Komety Brno nastoupí ve čtvrtečním utkání s pražskou Spartou útočníci Tomáš Plekanec a Martin Erat. Zatímco Erat dovedl Kometu k dvěma mistrovským titulům za sebou, Plekanec oblékne dres brněnského klubu vůbec poprvé díky střídavým startům z Kladna. Brno 17:07 6. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec v dresu Kladna. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Většinu svých hokejových kariér odehráli Tomáš Plekanec s Martinem Eratem v NHL. Před společnou premiérou v dresu brněnské Komety se ale druhý jmenovaný usmívá nad představou, že díky tomu diváci uvidí na ledě takovou show jako v nejlepší soutěži světa.

„Myslím, že hokej v NHL a tady je trošičku jiná liga. Jsem rád, že se s Plekym zase sejdu na ledě,“ řekl Erat Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nováček i Plekanec i navrátilec Erat. Kometa nastoupí proti Spartě se dvěma zvučnými posilami

V zámoří se v jednom týmu nepotkali, v reprezentaci spolu ale hráli už od mládežnických let. Oba mají doma zlato z juniorského mistrovství světa v roce 2001, v seniorském týmu spolu byli třeba na dvou olympijských hrách.

„Nebyli jsme tak, že bychom pořád hráli spolu, ale pár zápasů jsme spolu odehráli,“ říká šestatřicetiletý Plekanec o tom, jestli s o rok starším Eratem už někdy nastoupil přímo v jedné formaci.

„Já i Tomáš jsme odehráli tolik zápasů, že si myslím, že víme, co který hráč umí a co já potřebuju dát jemu a co zase on mně,“ líčí Erat, kterého čeká zápasová premiéra v aktuální sezoně.

V předchozích dvou ročnících získal Erat s Kometou mistrovský titul, po letošní obhajobě se s vedením klubu dohodl na delší pauze. Vše směřuje k tomu, aby se připravil na play-off.

„Zaprvé to byly rodinné důvody, zadruhé to bylo tím, že jsem si chtěl chviličku odpočinout, a zatřetí si myslím, že jsem o nic nepřišel,“ říká Erat.

Útok se zkušenými hokejisty doplní nejmladší člen brněnského kádru, teprve osmnáctiletý Karel Plášek. „Doufám, že nebudu nějak extra nervózní, přece jen mám asi z čeho. Ale doufám, že to bude stejné jako obvykle,“ usmívá se.

Útok dvou veteránů s jedním mladíkem uvidí fanoušci poprvé ve čtvrtečním utkání 25. extraligového kola, ve kterém Kometa přivítá od osmnácti hodin pražskou Spartu.