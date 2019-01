Zbyněk Michálek si skoro rok užíval volno s rodinou, teď chce s Kometou vyhrát titul

Touha ještě něco vyhrát přivedla hokejistu Zbyňka Michálka do brněnské Komety. Zkušený obránce hrál naposledy loni na jaře za pražskou Spartu, od té doby trávil čas s rodinou v USA. Účastníkovi dvou olympijských her se ale zastesklo po profesionálních zápasech. Za oceánem totiž chodil na led jen pro zábavu a to mu nestačilo. I přesto, že nastupoval s nedávnými hvězdami NHL. Brno 18:17 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Zbyněk Michálek v dresu Sparty (ilustrační foto) | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Shane Doan, Ray Whitney, Sean Hill. Je jich tam opravdu plno. Měli jsme skupinu pětadvaceti až třiceti lidí. Ne vždycky všichni přišli, ale okolo těch třiceti lidí, co tam žijí, jsme se scházeli pravidelně,“ přibližuje hokejista Zbyněk Michálek, s kým chodil na led v pauze od loňského března do minulého týdne, kdy se dohodl s brněnskou Kometou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zbyněk Michálek si skoro rok užíval čas s rodinou, teď chce s Kometou vyhrát titul

„Jde o to se zpotit. Není tam žádný kontakt, ale člověk si dobře zabruslí, je ta i hodně mladých kluků, takže to má docela i tempo. Šlo o to být na ledě, zpotit se a zažít trochu legrace a soutěživosti,“ dodává Michálek.

Jinak si totiž šestatřicetiletý rodák z Jindřichova Hradce dopřál v posledních devíti měsících volnější program a trávil čas s rodinou.

„Dělal jsem takového taxikáře, jak to tak bývá. Vozil jsem děti ze školy, do školy, na různé kroužky, aktivity. Můj kluk hraje hokej, tak jsem pomáhal trénovat, to mi taky zabralo hodně času,“ vypráví Michálek.

V hokejové extralize se na dva zápasy představil rakouský sudí Nikolić. Šlo o výměnu v rámci IIHF Číst článek

Michálek začal s Kometou trénovat o víkendu, kdy se zapojí do zápasů, ještě neví. Chce se pořádně připravit na profesionální soutěž. A tak krouží na ledě ještě půl hodiny potom, co pro ostatní členy týmu skončí trénink.

„Mám z toho určitě respekt. Uvidíme, jak to bude, ale doufám, že můžu těžit aspoň ze zkušeností. Je mi jasné, že mi asi bude chvíli trvat, než se do toho dostanu, ale budu se co nejvíc snažit, aby se ty výkony zlepšovaly.“

Michálek se před Vánocemi bavil se svým agentem o návratu k hokeji a majitel Komety Libor Zábranský zareagoval jako první. Bek s takřka osmi stovkami startů v NHL nikdy nezvedl nad hlavu Stanley Cup a žádné zlato nezískal ani s reprezentací. Na sklonku kariéry tak chce zažít, jaké to je vyhrát poslední zápas sezony.

„Náš jediný cíl je titul. Kvůli tomu jsem tady a cokoliv jiného by pro nás bylo neúspěch,“ neskrývá Zbyněk Michálek, s jakým cílem se vrátil k profesionálnímu hokeji.