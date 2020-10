‚Může být ještě hůře.‘ Hokejová extraliga bude pokračovat i bez diváků, dohodly se kluby

Představitelé klubů hokejové extraligy se v pátek dohodli, že i v době zpřísněných opatření a bez diváků bude nejvyšší soutěž v následujících dvou týdnech pokračovat. Omezení přítomnosti fanoušků na stadionech začne platit se zavedením nouzového stavu v pondělí. Praha 16:52 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdná tribuna během utkání Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec v Hradci Králové | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Diskuze byla velice plodná a klidná. Po zvážení všech pro a proti jsme se dopracovali k názoru, že extraliga bude během následných čtrnácti dnů pokračovat,“ řekl ředitel soutěže Josef Řezníček novinářům po skončení videokonference Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

„Zvážili jsme zdravotní stav všech týmů, těch, které máme v karanténě, a možná se nám během čtrnácti dnů objeví něco nového, takže nám x zápasů vypadne. Dohodli jsme se na alternativní úpravě tak, aby to všem klubům vyhovovalo, a budeme pokračovat dále," doplnil Řezníček.

Kluby si podle jeho slov uvědomují, že kdyby soutěž na dva týdny zastavily, dostaly by se do ještě většího programového skluzu.

„Ve stávající situaci se umíme pohybovat, i když máme nějaké neznámé. Uvidíme, zda se bude hrát Liga mistrů, a určitou variantou jsou i reprezentační přestávky, kdy jsme alternativně domluveni na útercích. Jinak ale budeme hledat volné termíny,“ uvedl ředitel soutěže.

Případné zastavení extraligy by podle něj ohrozilo odehrání celé základní části. „Čímž bychom ohrozili splnění závazků k partnerům z BPA i klubovým partnerům,“ podotkl. Vedení soutěže nyní bude řešit možné úpravy v kalendáři tak, aby se například formou předehrávek utkávaly týmy, které nejsou v karanténě a jejichž řádný soupeř nemůže hrát.

„Musíme se teď podívat na to, kdo vůbec může hrát, a vytvořit z toho spravedlivý rozpis. Bavíme se i o tom, že možná kolo, které se má hrát 18. října, posuneme na pondělí devatenáctého. Je tam více variant, které komplexně zpracujeme a pošleme klubům,“ uvedl Řezníček. Aktuální opatření o nulové návštěvnosti na sportovních akcích totiž skončí v neděli 18. října.

Individuální kapacita

Rozhodnutí o pokračování soutěže podle Řezníčka nebylo jednomyslné, ale většinové. „Všichni si uvědomujeme, že může být ještě hůře. Na druhou stranu vidíme světýlko na konci tunelu, že promořenost extraligy nás může na přelomu roku posunout někam jinam, kde se bude hrát v daleko jiném programu,“ popsal ředitel soutěže.

Kluby řeší i možné alternativní či rychlejší a levnější způsoby testování na koronavirus. „Například v Rakousku už mají rychlotest ze slin, který nestojí tolik. Kluby dostaly informace a teď bude záležet na nich, jak s nimi budou pracovat,“ řekl.

Tipsport extraliga

@telhcz ⚠️ | Zástupci všech čtrnácti extraligových klubů se v pátek na jednání s ředitelem soutěže Josefem Řezníčkem dohodli, že #TELH na příštích čtrnáct dnů přerušovat nebude.

hokej.cz/extraliga-pobe… 1 9

Vedení českého hokeje bude navíc nyní jednat se zástupci státu a Národní sportovní agenturou o úpravě individuálních kapacit na stadionech. Podobný model nyní platí ve Švýcarsku.

„Máme zprávy, že by se mohli začít dojednávat individuální kapacitu, která by byla přepočítaná z maximální kapacity tak, aby byly splněny hygienické i bezpečnostní předpisy,“ sdělil Řezníček.

Kluby také netrpělivě čekají, kdy bude uveden v platnost mimořádný dotační program, který by měl profesionálním klubům kompenzovat ztráty. „Časový horizont, kdy se tak stane, neznáme, ale už je vše předáno na ministerstvo, takže by to mělo být v procesu,“ dodal.