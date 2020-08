Extraligové týmy řeší omezený počet diváků na stadionech. Některé přemýšlí o snižování platů

Fanoušky zaplněné hokejové stadiony, to se v následující sezóně zřejmě nestane. Kvůli protikoronavirovým opatřením je, a ještě nějaký čas bude, omezený počet diváků, kteří do hledišť budou moci přijít. Pro kluby to bude znamenat výrazné snížení příjmů ze vstupného. Musí tak šetřit náklady, třeba snižováním platů hráčů a to velmi výrazně. Praha 11:13 14. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Vondrka | Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia | Zdroj: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

„Spíše by to nebyly jednotky procent, což bychom chtěli hráčům navrhnout,“ říkal po jednání Asociace profesionálních klubů její viceprezident Prokop Beneš. Znamenalo by to, že hráčům by mohly klesnout platy až o desítky procent.

„Zatím jsme se o tom nebavili. Čekáme, zda vedení s něčím přijde. Budeme to řešit za pochodu. Myslím, že najdeme společnou řeč,“ říká pro mladoboleslavský obránce David Bernad.

„Ztráta fanoušků je obrovská. U nás to asi není tak markantní, ale třeba v Brně, kde chodí plný dům, nebo v Českých Budějovicích na tom budou tratit ještě víc než my,“ uvědomuje si.

Radiožurnál oslovil hráče z většiny extraligových klubů a Bernadova slova přesně vystihují jednotný názor hokejistů. Všichni si tíživou situaci uvědomují a jsou připraveni jednat o možném snižovaní platů.

Jsou ale i takové kluby, které se zatím k jednání ani nechystají. A to i tam, kde bude výpadek ze vstupného hodně znatelný.

„Musím zaklepat, že tady v Motoru se to až tolik neřeší. Myslím, že na tuto sezonu máme stabilní rozpočet. Vedení to zařídilo tak dobře, že hráči žádné omezení nepocítí,“ věří českobudějovický obránce Ivan Lytvynov.

Vondrka se vyptával

Zkušení hráči se sami ptají vedení na situaci v jejich klubu. Jedna z výrazných osobností extraligy, útočník Michal Vondrka, si kvůli dotazu Radiožurnálu aktuální situaci v pardubickém klubu před odpovědí zjišťoval.

„Mám zprávy, že Pardubice se k žádnému kroku snižování platů hráčů nechystají. Víc informací nemám. Samozřejmě se může stát cokoliv, protože se situace mění den od dne, ale v současné chvíli je stanovisko Pardubic takové,“ říká Vondrka.

Na snižování platů hokejistům ale nemusí dojít ani v budoucnosti ani v jiných klubech. Stále se totiž jedná o pomoci státu jako kompenzaci sportovním organizacím za ušlý zisk z prodeje vstupenek.