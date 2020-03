Hokejové play-off bude zatím pokračovat, na zápasy bude moci maximálně sto diváků

Soutěže řízené Českým hokejem včetně extraligy i první ligy budou pokračovat podle rozpisu s maximální návštěvou do 100 diváků. Oznámil to prezident ČSLH Tomáš Král po úterním jednání s vedením soutěží. V rozehraném play-off obou nejvyšších soutěží by se mělo odehrát minimálně předkolo a o dalším postupu budou jednat na svazu zástupci extraligy i první ligy ve středu.

