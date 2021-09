Krejčí si působení v Olomouci po návratu z NHL užívá. Pozvánku na olympijské hry by přijal

Už měsíc je David Krejčí v rodné Olomouci. Po dvaceti letech v zámoří se jeden z nejlepších českých hokejistů posledních let zabydluje nejen v rodinném životě, ale i v extralize. Svého rozhodnutí odejít z NHL nelituje. Útočník navíc potvrdil, že kdyby mu forma vydržela, rád by se zúčastnil olympijských her v Pekingu. Olomouc 11:19 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista David Krejčí | Zdroj: Profimedia

„Po hokejové a životní stránce si zatím nemůžu stěžovat,“ pochvaluje si David Krejčí. Navíc se zdá, že se v Olomouci líbí i jeho dětem a manželce, která je v Čechách, coby rodilá Američanka, na tak dlouhou dobu poprvé.

„Už jsme tam asi měsíc. Malá začala chodit do první třídy, začali jsme dělat i takové ty turistické věci jako chození po památkách a konečně jsme se usadili. Začíná nám české dobrodružství.“

Po hokejové stránce je zatím Krejčí spokojený, hned v první zápase pomohl Olomouci gólem k vítězství a užil si ovací domácích fanoušků.

„Fanoušci jsou super. Když se vyhraje, zpívají písničky, vyvolávají jména, je to moc příjemné,“ rozplývá se nad fanoušky Olomouce Krejčí.

Jeho jméno vyvolávají po každém utkání a není se co divit. Během čtyř odehraných zápasů dokázal dát vítěz Stanley Cupu pět branek a přidal jednu asistenci. Na tyto statistiky se ale sám vůbec nedívá.

„Nedával jsem si žádné bodové cíle, jenom jsem chtěl přijít a pomoct týmu. Budu spokojený, i když nebudou padat góly, ale bude se vyhrávat.“

Výstavní trefa Davida Krejčího do sítě Karlových Varů

David Krejci DANGLING in Czech league pic.twitter.com/KpZ69zfVf3 — Pavel Barber (@HeyBarber) September 20, 2021

Jisté ale je, že David Krejčí je a bude jednou z největších osobností aktuálního ročníku extraligy. Velice rychle si zvykl na rozdíly oproti NHL, i když dopodrobna je zatím popisovat nechce.

„Ještě je příliš brzy na to hodnotit, ale změnou je určitě velké hřiště. Neříkám, že kluci tu jsou rychlejší nebo pomalejší než v NHL, ale jak je hřiště větší, přijde mi, že tu všichni dost lítají,“ všímá si David Krejčí.

Na rychlost i širší kluziště si prokazatelně zvykl. Co mu ale zatím dělá problémy, to jsou cesty na venkovní zápasy. Oproti NHL, kde se většinou hráči přepravují letecky, tady jezdí autobusem.

„Zatím jsme měli jeden venkovní zápas v Českých Budějovicích a to bylo hrozné (smích). Nemyslím jenom zápas, prostě nejsem na to zvyklý, ale snad to zvládnu...“

V nejbližších dnech si ale David Krejčí na cestování zvykat nemusí. V pátek i v neděli hraje jeho Olomouc doma nejprve s Hradcem Králové a pak s Libercem.

A že by se pětatřicetiletý útočník opět objevil v reprezentaci, konkrétně na olympiádě v Pekingu? Na Mezinárodní trenérské konferenci Mosty se ho na to z publika zeptal sám trenér národního týmu Filip Pešán.

„Jsem Čech. Když se bude dařit a bude o mě zájem, tak bych stoprocentně jel,“ odpověděl Krejčí. Olympijské hry se budou konat v únoru 2022, Olomouc by se tak na několik zápasů musela bez své opory obejít.