Vedoucí Pardubice míří do Brna. ‚Hokejem to tam žije. Atmosféra bude bouřlivá,‘ myslí si Říčka

Hokejová extraliga má na programu 21. kolo, hrát se bude všech sedm zápasů. Vedoucí Pardubice nastoupí od 18 hodin na ledě Brna. Východočeši v prvním vzájemném zápase dokázali Kometu porazit 5:3. Brněnští prohrávali v tomto utkání o tři branky, dokázali ale srovnat, a to bylo pro Dynamo varování. Teď bude mít Kometa navíc výhodu domácího prostředí a také se pyšní dobrou formou, ze sedmi zápasů prohrála jen dva. „Kometa se po slabším začátku zvedla a má dobré mužstvo, takže se na zápas těším a věřím, že vyhrajeme," říká pardubický útočník Robert Říčka.

Až ve dvacátém kole se pardubickým stalo to, že na svém ledě nebodovali. V dosud posledním utkání podlehli Liberci 2:3, přestože měli herní převahu a svého soupeře přehrávali. Chuť si spravili hned v úterý, kdy remizovali v hokejové Lize mistrů s Ilves Tampere 2:2 a díky náskoku z prvního zápasu postoupili mezi osmičku nejlepších.

Dosavadní průběh sezony tak hodnotí pozitivně. „Samozřejmě jsme spokojeni s dosavadním průběhem sezony. Daří se nám v extralize i postupovat dál v Lize mistrů. Nějaké zápasy jsme prohráli, ale myslím si, že sezonu máme zatím rozehranou výborně,“ pochvaluje si útočník Robert Říčka.

Každá hokejová hala má svá specifika a publikum. V Brně se hostujícím týmům vůbec nehraje snadno, domácí fanoušci ženou svoje mužstvo kupředu za každou cenu. „Je to tam bouřlivé, někdy až takové nenávistné. Ale na druhou stranu je to lepší, než kdyby byla hala prázdná. Jsem rád, že tam diváci chodí, v Brně to hokejem taky žije. Bude to dobrý zápas. Kometa se po slabším začátku zvedla a má dobré mužstvo, takže se na zápas těším a věřím, že vyhrajeme,“ popisuje Říčka.

Začátek sezony se Brnu nepovedl a došlo ke změně na hlavním trenérském postu. V posledních kolech ale Kometa ukazuje svou kvalitu a šla výkonnostně hodně nahoru. Čtyřikrát za sebou doma vyhrála a má druhou nejlepší bilanci na svém ledě z celé extraligy.

„Poslední dobou je to možná jeden z nejlepších mančaftů vzhledem k formě, kterou teď má. Navíc mají výborného gólmana. Bude to těžké, ale věřím, že to zvládneme,“ říká Říčka.

Nejproduktivnějším hráčem Komety je Steve Moses, který si ve dvaceti zápasech připsal šestnáct kanadských bodů za osm gólů a stejný počet asistencí. „Viděl jsem nějaké sestřihy jeho akcí. Myslím si, že dokáže být nebezpečný, umí gól dát i ho připravit. Na toho bychom si měli dát trochu větší pozor,“ vnímá Říčka brněnského útočníka jako nebezpečí.

Zápas Pardubic na ledě brněnské Komety začíná v pátek v 18 hodin.