Hokejisté Liberce ve 32. extraligovém kole porazili Zlín 2:1. Severočeši v nejvyšší soutěži bodovali už pošestnácté v řadě a letošní rok zakončí v čele tabulky. Významný podíl na úspěšné sérii Bílých Tygrů má gólman Dominik Hrachovina, který do klubu přišel teprve v polovině listopadu po konci angažmá ve Švýcarsku. Liberec 11:41 31. prosince 2019

Dominik Hrachovina platí v Liberci od svého listopadového příchodů za hokejový klenot posledních dvou měsíců. Od té doby totiž odchytal v dresu s bílým tygrem na hrudi 13 zápasů, během kterých třikrát udržel čisté konto.

Člověk má najednou cíl, který mu v životě chyběl, pochvaluje si gólman Hrachovina angažmá v Liberci

„Někdy štěstí sedne i na blba. Jsme rádi, že vyhráváme. Je jedno jak, co nebo proč, protože vždycky chceš vyhrávat,“ usmívá se Hrachovina.

Bílí Tygři se v úvodu sezony hledali. S příchodem pětadvacetiletého brankáře, přezdívaného Hrášek, ale získali potřebný klid.

„Střely blokujeme, snažíme se blokovat všechno. Ale ty střely procházejí, ale on to chytí a my se o něj můžeme opřít,“ chválí Hrachovinu útočník Radan Lenc. „Zákroky provádí v klidu a dává nám naději do každého zápasu, že ho můžeme vyhrát,“ dodává další liberecký hokejista Jaroslav Vlach.

Dominik Hrachovina tak po štacích v KHL, kde působil v Astaně, a ve Švýcarsku získal pod Ještědem novou motivaci.

„Člověk vidí, že má najednou zase nějaký cíl, který mu v životě možná chyběl,“ říká Hrachovina.

Konkrétní cíl ale pětadvacetiletý brankář zmíní až po chvíli - rád by mužstvu pomohl k mistrovskému titulu.

„Můj cíl je jediný a absolutně jasný,“ prozrazuje Hrachovina. I díky jeho výkonům Bílí Tygří vévodí extraligové tabulce o dva body před Spartou.

TELH (PLATNÉ K 31. 12. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 29 18 4 1 6 99:75 63 2. Sparta 32 14 9 1 8 110:80 61 3. Plzeň 30 16 1 6 7 100:78 56 4. Mladá Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 5. Kometa Brno 32 15 3 3 11 102:95 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. K. Vary 32 13 5 2 12 113:90 51 8. Mountfield HK 32 12 3 3 14 79:82 45 9. Zlín 32 12 2 3 15 97:97 43 10. Olomouc 32 10 4 3 15 74:90 41 11. Kladno 32 10 2 5 15 75:106 39 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Dynamo 32 8 1 6 17 72:107 32