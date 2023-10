Nevím, jestli to byl faul, ale jsme rádi za výhru, řekl o vítězném gólu Liberce v extralize proti Motoru Bulíř

Nejvyšší hokejová soutěž měla ve čtvrtek na programu zápas České Budějovice - Liberec. Skóre se přelévalo jako na houpačce. 1:0 vedl Motor, 3:1 byl následně ve vedení Liberec. Domácí poté srovnali a poslali utkání do prodloužení. V něm už po půlminutě rozhodl dorážkou Tomáš Filippi. Liberec vyhrál za dva body 4:3, led ale hokejisté ze severu Čech opouštěli za ohlušujícího pískotu tribun. České Budějovice 17:03 6. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sporný moment mezi Tomášem Filippim a Milanem Douderou. | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Divákům se zdál podezřelý kontakt libereckého Filippiho s Milanem Douderou. Obránce Motoru po kontaktu se soupeřem upadl, ztratil puk a Filippi z následného dorážky uzavřel celý zápas.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry zápasu České Budějovice - Liberec

Po utkání střelec rozhodujícího gólu na dotaz odpověděl protiotázkou. „Získal jsem puk a dali jsme naštěstí gól. Můžu poprosit další otázku?“

Podobně okomentovali celou akci i Milan Doudera, který přišel o puk. „Já se k tomu taky nebudu vyjadřovat.“

„Neviděl jsem to, takže se nebudu vyjadřovat,“ řekl o sporné situaci trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák.

Moc konkrétní nebyl ani liberecký Michal Bulíř: „Vůbec nevím, jestli to byl faul, nebo ne. Stalo se to rychle a moc jsem toho neviděl. Podíváme se ze záznamu a vyhodnotíme si to. Každopádně jsme spokojení se dvěma body za výhru.“

Není divu. Liberec si pro body nakročil především v úvodu druhé třetiny, kdy od 22. do 30. minuty Severočeši nastříleli tři góly.

„Něco jsme si k naší hře po první třetině řekli a změnilo se to k lepšímu. Druhá třetina byla určitě zlomová,“ doplnil Bulíř.

„Druhá třetina se nám extrémně nepovedla. Špatně jsme do ní vstoupili. Nahrával tomu už konec první třetiny. Byl tam hrubý výpadek z naší strany, kdy nefungovalo vůbec nic. Nesmí se to opakovat, ale jsem rád, že jsme potom srovnali na 3:3,“ uvedl rezolutně po prohře s Libercem trenér Motoru Ladislav Čihák.