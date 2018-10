Liberec přišel o nejlepšího střelce extraligy, Michal Bulíř míří do Magnitogorsku

Suverénně nejlepší střelec hokejové extraligy Michal Bulíř odchází z Liberce do Magnitogorsku do Kontinentální ligy. S Metallurgem, který vede jako hlavní kouč Josef Jandač spolu s asistentem Jiřím Kalousem, se sedmadvacetiletý útočník dohodl na smlouvě do 30. dubna příštího roku. Bulíř míří na premiérové zahraniční angažmá a poprvé v kariéře opouští Bílé Tygry.

Magnitogorsk 10:27 19. října 2018