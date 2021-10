Trápení vicemistra. Liberečtí Bílí Tygři selhali s Pardubicemi a připsali si pátou prohru v řadě

Liberečtí hokejisté klesli na jedenácté místo extraligové tabulky. Jeden z hlavních favoritů na titul totiž podlehl Pardubicím 3:4 a připsal si pátou porážku v řadě. Východočeši o svém vítězství rozhodli pouhých dvanáct sekund před koncem. Liberec 7:45 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Vlach z Liberece (vlevo) a Jakub Nakládal z Pardubic (vpravo) | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Byla tam střela od modré, ten tlak byl už velký a myslím si, že se tam stáhli všichni liberečtí hráči a byli tam čtyři útočníci. Tam byla jen otázka času, jestli se puk nějak odrazí k nám a Robert Kousal si našel tu skulinu, takže super,“ popsal rozhodují moment zápasu pardubický kapitán Jakub Nakládal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy po zápase Liberec - Pardubice 3:4

Pro Dynamo to byly velmi cenné tři body. Vynesly tým na třetí místo tabulky. První Třinec a druhá Mladá Boleslav mají k dobru jen lepší skóre.

„S ohledem na průběh zápasu, který jsme prohrávali 2:3 je to určitě cenné, na druhou stranu jsme zápas kontrolovali, i když nechci říct, že dominovali. Ale útočili jsme víc než Liberec a zaplať pánbůh, že jsme to nakonec otočili na naší stranu,“ řekl Nakládal.

Naopak Bílí Tygři se propadli na jedenáctou příčku. Po páté porážce v řadě. Nepomohla jim ani gólová trefa Jaroslava Vlacha.

Osmnáct zápasů od 28.2. čekal Robert Kousal na gól. Toho se dočkal v Liberci, když se v posledních vteřinách utkání skvěle zorientoval na brankovišti a rozhodl o naší výhře 4:3! pic.twitter.com/SZLgAnGVZ8 — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) October 2, 2021

„Je těžké to komentovat. Dáme gól na 1:1, vzápětí dostaneme na 1:2. Vyrovnáme, otočíme a pak si necháme dát dva góly... Nevím, jestli jsme ztratili koncentraci, ale na ty chyby se musíme podívat na videu a zlepšit se do dalšího zápasu,“ řekl Jaroslav Vlach.

Nebude to z libereckého pohledu jednoduché. Mužstvu se nedaří. Nervozita hráčům svazuje ruce a vázne kombinace.

Mrázkovi se v novém týmu v přípravě na NHL daří, gólman Toronta pomohl k výhře čistým kontem Číst článek

„Je to teď trochu těžší. Skáčou nám puky, někdy nám nevyjde nahrávka, proto to musíme zjednodušit směrem do brány. Musíme dávat takové ty upracované ‚špinavé góly‘, až dáme tři nebo čtyři branky, můžeme začít hrát hokej na přihrávky a do prázdné brány,“ uvědomuje si,“ uvědomuje si slovenský obránce Liberce Michal Ivan.

Současné neuspokojivé výsledky jsou tématem každodenních hovorů v kabině mužstva z pod Ještědu.

„Mluvíme o tom, ale co se řekne v kabině, by mělo v kabině zůstat. Není to na nikom jiném, to my to musíme na ledě změnit k lepšímu,“ vnímá situaci Bílých Tygrů po deseti odehraných kolech extraligy Michal Ivan.