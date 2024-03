Produktivní útok dotáhl Litvínov k pátému místu. ‚Můžou být černým koněm play off,‘ myslí si Kysela

Už ve středu začne předkolo play off hokejové extraligy. Hrát ho bude i Litvínov proti Plzni. Severočeši začali sezonu tak dobře, že se drželi v první čtyřce. A to by znamenalo přímý postup do čtvrtfinále. Nakonec jsou ale v Litvínově spokojeni s pátým místem i díky tomu, že měli v týmu nadprůměrné střelce. Od zpravodaje z místa Litvínov 22:21 5. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratrská dvojice Ondřej a David Kaše v dresu Litvínova | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Vůbec poprvé ve více než třicetileté historii české nejvyšší soutěže se hned tři hráči severočeského klubu vešli mezi nejlepších deset kanonýrů celé soutěže. Petr Koblasa dal 24 gólů, Ondřej Kaše 23 a Nicolas Hlava 22.

„Svědčí to o tom, že složení litvínovského útoku je perfektní. Z toho důvodu je to mužstvo, které by mohlo být černým koněm play off, dokážou porazit každého,“ oceňuje bývalý litvínovský kanonýr a manažer mistrovského týmu z roku 2015 Robert Kysela.

„Každý je v něčem jiný, jsou to odlišné typy hráčů. Ondřej Kaše je osobnost, špičkový tvůrce hry a komplexní hráč. Koblasa je střelec a má skvělou koncovku. Ví se o něm, že když se mu předloží přihrávka, tak to většinou bude gól. A Nicolas je strašně pracovitý hráč. Kdybych si šel vsadit, kdo dá gól, tak na něj si nevsadím. A pak zjistíte, že dal přes dvacet gólů,“ vyzdvihuje Hlavu Robert Kysela.

Přiznává, že tolik branek od něj nečekal.

Kaše jako Ručinský

„Já bych v životě neuvěřil, že dá dvacet gólů. To samé s Danem Voženílkem. To jsou hráči, kteří jsou platní i ve světovém hokeji. Podívejte se do světového hokeje, kdo vyhrál Stanleyův pohár. Týmy, které mají Connora McDavida, Sidneyho Crosbyho nebo Alexe Ovečkina do play off ani nepostoupí. Vyhrávají týmy, které mají ve svém středu pět Hlavů a Voženílků,“ tvrdí mistr světa z roku 1996.

Hlava uměl už na Kladně těžit z práce hvězd Tomáše Plekance a Jaromíra Jágra, v Litvínově odehrál sezónu vedle bratrů Kašových. Hlavně z Ondřeje byl Kysela nadšený a přirovnal jej k Martinu Ručinskému.

„Je to typ hokejisty, kterého jsem dlouho neviděl. Stejně jako jsme v roce 2015 měli Martina, tak si myslím, že v tom letošním týmu máme Ondřeje Kašeho. Důležitý hráč a osobnost, kterých je v hokeji strašně málo,“ říká bývalý hokejový reprezentant Robert Kysela.

