ŽIVĚ: Litvínov hostí v hokejové extralize pražskou Spartu, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos
V zápase 5. kola hokejové extraligy hostí Litvínov pražskou Spartu. Severočeši v uplynulé sezoně na tým z hlavního města nevyzráli ani jednou, doma navíc pokažé čtyřikrát inkasovali. Utkání je na programu od 17.30, Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
Litvínovu se vstup do nového ročníku nevydařil. Šňůru tří proher sice ukončili v minulém kole výhrou nad Libercem, se Spartou se u ale dlouhodobě nedaří. Doma ji porazil naposledy v roce 2023, od té doby se vždy radovali Pražané.
Sparta má naopak po dobrém startu co napravovat. V prvních dvou kolech sice dokázala porazit České Budějovice a Třinec, následně ale prohráli s obhájcem titulu Kometou a Karlovými Vary. Ve dvou neúspěšných utkáních se navíc prosadili jen jednou.
Utkání 5. kola hokejové Tipsport exraligy mezi Litvínovem a Spartou je na programu od 17.30. Přímý přenos z utkání, stejně jako ze všech souběžně hraných extraligových duelů, odvysílá Radiožurnál Sport.