Víme, co musíme zlepšit, říká po první prohře v Litvínově Růžička. Pověst defenzivního kouče odmítá

Po úvodní vysoké výhře nad Mladou Boleslaví si hokejový trenér Vladimír Růžičku připsal při svém angažmá v mateřském Litvínově první prohru. Na ledě brněnské Komety jeho svěřenci prohráli ve 25. extraligovém kole 2:4. Zkušený kouč připomněl, že ho na lavičce Severočechů čeká ještě hodně práce. Brno 13:09 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Vladimír Růžička | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Víme, na čem musíme zapracovat a v zápase se to jenom potvrdilo. Děláme hrubé chyby a musíme se zlepšit v osobních soubojích. V zápase s Mladou Boleslaví nám to vycházelo, ale teď to nebylo ono,“ popsal hokejový trenér Vladimír Růžička, co mu ukázaly první dva zápasy v pozici hlavního kouče litvínovských hokejistů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy trenéra Vladimíra Růžičky po první prohře na lavičce Litvínova

Tento týden není na programu extraligy kompletní úterní kolo, další duel tak čeká Litvínov v pátek doma proti Českým Budějovicím. Růžičku těší, že má čas dál učit své svěřence preferovaný herní systém. A zaměřit se podle něj Severočeši musejí hlavně na obranu.

„Těch systémů není tolik, záleží pak na tom, jak na mužstva systém napasovat. Je to jednoduché, Litvínov je do útoku velice silný, ale po ztrátě kotouče se musí všichni naučit bránit,“ říká zkušený trenér.

Zároveň ale Růžička nesouhlasí s tím, že se z něj stal trenér obranář, který své týmy učí jenom bořit hru soupeře. Sám přitom uznává, že tyto názory slýchá.

„Já se tomu musím furt smát, nevím, kdo na to přišel. Budeme chtít hrát hokej tak, jak Litvínov vždycky hrál, tedy útočně. A samozřejmě i zlepšit obranu po ztrátě kotouče, ale to je normální. Nevím, co se tady dělají nějaké závěry, hokej je pořád stejný,“ netají se hokejový kouč Vladimír Růžička tím, že i v Litvínově chce sázet na postupy, které mu v předchozí trenérské kariéře přinášely úspěchy.