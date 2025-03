Fanoušci na nás křičeli, tak jsme poslechli, usmívá se Čajkovič po výzvě, která pomohla k výhře Litvínova

Hokejisté Litvínova vedou v předkole play-off Tipsport extraligy nad Třincem 1:0 na zápasy po vítězství 2:1 v prodloužení. Oba týmy v utkání slavily vstřelenou branku zbytečně a vždy tomu předcházel ofsajd, který je možné nově také přezkoumat u videa. Litvínovské tak nemusí mrzet neuznaný gól Davida Kašeho za stavu 1:1, protože rozhodčí pak ze stejného důvodu neuznali branku třineckého Tomáše Kundrátka v prodloužení. Litvínov 10:56 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maxim Čajkovič salví vítězný gól Litvínova v prvním zápase předkola extraligového play-off proti Třinci | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Je to fajn. Myslím, že při té technologii, která je v této době, to možná mohlo být už trošku dřív. Ale teď to tu máme, jednou to vyšlo nám, jednou to vyšlo soupeři, takže je to dobrá věc, když si tím umíme pomoct,“ říká za poražené v danou chvíli možná až překvapivě smířlivě Marko Daňo.

„Nemyslím si, že by to nějakým způsobem zdržovalo hru. Když už to je tak, že to byl ofsajd nebo nějaká jiná sporná situace, tak je fajn, že máme možnost to využít,“ dodává slovenský útočník.

„Fanoušci, kteří seděli přímo nad modrou čárou, se hned nahýbali přes zábradlí a křičeli, že si máme vzít challenge. Rozčilovali se tam, tak jsme je poslechli. To je samozřejmě s nadsázkou. Hned jsme se na to podívali a challenge jsme si vzali,“ popisuje střelec rozhodující střelec, litvínovský Maxim Čajkovič, co se dělo bezprostřeně po gólu třineckého Kundrátka v prodloužení.

S možností přezkoumat u videa i ofsajd, který předcházel gólu, přišlo vedení extraligy ke konci základní části. Jenže videozáběry prý nejsou vždy ideální.

„Všemu by asi napomohly kamery na modrých čárách. Musím sportovně říct, že jsem byl už při naší vstřelené brance přesvědčený o tom, že to byl gól z ofsajdu. I když jsem byl daleko, tak jsem prostě na tabletu viděl, že to zavání ofsajdem. I na straně Třince při jejich brance na 2:1,“ říká litvínovský trenér Karel Mlejnek.

V rozhodování, jestli si challenge vzít, mu pomohlo i to, že v případě neúspěchu by nepřišel trest za zdrožování hry, jak tomu bývá při neúspěšné výzvě v průběhu zápasu.

„Byl jsem asi ve výhodě v tom, že už jsme neměli co ztratit. Třinec dal gól na 2:1, kterým mohl zavřít utkání. Ale byl jsem na 99 procent přesvědčený, že v té challenge uspějeme. Nevím, co by se muselo stát, kdybychom neuspěli. Prostě jsem o tom byl přesvědčený, tak jsme to vzali a vyšlo to,“ těší Mlejnka.

A tak se nabízí otázka, jestli se teď hráči nebudou bát slavit vstřelený gól. „Ne. Myslím si, že kdyby to bylo o centimetr jinak, tak bychom oslavovali podruhé, když by rozhodčí ukázal na středový kruh. Všechny góly se musí oslavit a když se náhodou stane, že přijde taková challenge, tak s tím nic neudělnáme,“ odmítá Daňo, že by příště gól slavil méně.

Další zápas předkola hraného na tři vítězství začne v sobotu v Litvínově v 17 hodin. Přímý přenos z utkání nabídne Radiožurnál Sport.