Čtyři rychlé postupy, nebo prodloužení sezony? Série hokejového předkola čekají klíčové třetí zápasy

Předkolo play-off hokejové extraligy má trochu rychlejší spád, než se čekalo. Začalo ve středu a už po sobotních zápasech můžeme poznat naráz jména všech čtyř týmů postupujících do čtvrtfinále. Jedna výhra dělí od účasti mezi nejlepší osmičkou Litvínov, České Budějovice, Olomouc a Hradec Králové. Olomouc 11:23 9. března 2024

Útočníci Jakub Orsava a Jan Káňa z Olomouce | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia

Jen jeden ze čtyř lépe postavených klubů však bude na postup útočit na domácím ledě. Je to Olomouc, která možná překvapivě vyhrála oba zápasy na ledě Liberce. Obě vítězství vybojovala shodně v prodloužení gólem Jakuba Orsavy.

Dvě prodloužení, jeden střelec! to vzal na sebe a druhým vítězným gólem v řadě vystřelil mečbol pro @hcolomouc. #TELH | #momentyplayoff | #BTLOLO pic.twitter.com/kqGpGkRnpN — Tipsport extraliga (@telhcz) March 7, 2024

Liberec přitom po základní části skončil v tabulce výš a hlavně má v sestavě vítěze kanadského bodování Tomáše Filippiho a taky nejlepšího střelce Jakuba Rychlovského. Olomouc přivítá hokejisty Liberce v 17 hodin.

„Je potřeba, aby se k produktivním hráčům přidali i další, v Liberci to stojí na jenom útoku. Je to pro ně těžké a jde vidět, že Olomouc je velmi dobře silově vybavený tým, který hraje dobře v soubojích a nikoho nepouští do předbrankového prostoru,“ říká hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.

Hokejisté Karlových Varů sice dokázali během třetí třetiny smazat čtyřgólové manko, v prodloužení však ve prospěch @HC_Motor rozhodl svou dělovkou Milan Gulaš! #TELH | #momentyplayoff | #CEBKVA pic.twitter.com/wBzjkr0mgm — Tipsport extraliga (@telhcz) March 8, 2024

Pokud bychom se řídili postavením v tabulce po základní části, tak další série pokračují podle očekávání. Litvínov bude útočit na postup do čtvrtfinále přes Plzeň, České Budějovice nastoupí na ledě Karlových Varů. A už v 15 hodin budou vyřazení na domácím ledě odvracet Vítkovice v duelu s Hradcem Králové.

Všechny zápasy můžete poslouchat v pořadu S mikrofonem za hokejem na Radiožurnálu Sport, na Radiožurnálu nabídneme aktuální vstupy.