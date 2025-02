Věřím, že nás to nakopne, řekl po výhře 5:2 v Litvínově pardubický obránce Čerešňák

„Start jsme neměli ideální, prohrávali jsme 2:0. Od druhé třetiny, se ten výkon zlepšil, začali jsme hrát tak, jak potřebujeme a byli jsme se za to odměnění. Věřím, že nás to nakopne,“ věří po vítězství pardubický obránce Peter Čerešňák, že Dynamo se znovu vrátí na vítěznou vlnu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí extraligové střetnutí Peter Čerešňák a Daniel Herčík z Pardubic a litvínovští David Kočí a Matěj Pekař

Tentokrát ale Východočechům Litvínov výrazně ulehčil roli. Po první třetině, kterou vyhrál 2:0, najednou přišla herní změna.

„Musíme hrát tu poctivou hru, to jsou ty výherní návyky. Poctivá hra, hrát jednoduše, blokovat střely, dobře do defenzivy a udržet to nastavení celých šedesát minut,“ říkal po utkání jeden z trenérů Litvínova David Kočí.

Verva tak bude muset ještě hodně bojovat, aby se vrátila. Na místa zaručující přímý postup do čtvrtfinále je aktuálně bod za čtvrtým Hradcem a třetí Kometou.

„Věřím, že, že máme takový tým, že tu čtyřku můžeme uhrát. Minulost je v hlavě, ale budoucnost je v našich rukách,“ překvapil hlubokou myšlenkou útočník Litvínova Matěj Pekař.

Pardubice si upevnily výhrou druhé místo v tabulce. A tak se i střelec jedné z branek Daniel Herčík mohl u kabiny Dynama pohupovat do rytmu písně Věry Špinarové Raketou na Mars „Je to moje první sezona skoro celá v áčku. Tady jsem šťastný za každý gól, mám radost,“ těší jednadvacetiletého útočníka a doufá, že podobně poletí i Pardubice.