Mazanec, nebo Kacetl? Hokejisté Třince řeší, který brankář zahájí čtvrtfinále s Českými Budějovicemi

Třinečtí hokejisté v nedělních 15 hodin vstoupili do čtvrtfinále play off domácím utkáním proti Českým Budějovicím. V týmu, který obhajuje poslední čtyři extraligové tituly je vždy otázkou, kdo začne v brance. Bude to dřívější jednička Marek Mazanec, nebo Ondřej Kacetl, který z pozice dvojky vychytal už tři mistrovské tituly? Vztahy mezi oběma jsou kamarádské, proto přišli před startem série mezi novináře najednou. Třinec 12:50 17. března 2024

„Navzájem si tupíme brusle, nařezáváme tkaničky a hokejky, takové standartní postupy,“ vtipkuje Marek Mazanec.

„Ty už nože na bruslích ani nemáš,“ reagoval na vtípky bývalého brankáře Nashvillu jeho kolega Ondřej Kacetl. A oba třinečtí gólmani pak pokračovali už trochu vážněji.

„Jsme oba připraveni, teď čekáme na pokyny trenéra. Jeden chytá, druhý je připravený a držíme si palce,“ říká Mazanec.

Oba uděláme maximum, abychom šli dál. Je jedno, kdo z nás to bude. Jdeme všichni za jedním cílem,“ přeje si Kacetl

Před zápasem ještě oba gólmani verdikt trenérů, ve kterém zásadní roli hraje názor kouče gólmanů Jaroslav Kameše, neznali.

„Jsem napjatý jak kšandy, čekáme na ceremoniál, kde se to bude oznamovat. Konfety, vyhlašování,“ vložil se zdálky do rozhovoru hláškou o ceremoniálu i čekající kouč Zdeněk Moták.

Poslední trénink před startem čtvrtfinále ✅ pic.twitter.com/EXKl93tLi7 — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) March 16, 2024

Třinci se v závěru základní části vrátili do sestavy marodi Libor Hudáček, Marko Daňo, Kanaďan Adam Helewka i David Cienciala. Ale v zápase s Pardubicemi si po nešťastném pádu zlomil bérec, tedy holenní i lýtkovou kost nad kotníkem nejlepší obránce Jakub Jeřábek.

„Je to obrovská ztráta. Kuba je konstruktivní obránce, který umí skvěle hrát i defenzivně. Je jedním z nejvíce kvalitních hráčů, co tady máme. Zároveň je to pro ostatní obránce příležitost, aby jeho roli převzali,“ pokračují třinečtí brankáři.

Jeřábek je po operaci stále v nemocnici a musí ležet. Proto ho celý tým pravidelně a často navštěvuje. To před play off také mužstvo Ocelářů stmeluje.

„My za ním chodíme tak často, že už ho to i štve. Říkal nám, že chce mít klid, ať už tam nelezeme a dáme mu pokoj. Tady se ukázala naše týmovost,“ přetavili nakonec Mazanec s Kacetlem do pozitivna i zmínku o těžkém zranění kamaráda a podpoře v nemocnici.

První čtvrtfinále Třinec - České Budějovice začne v 15 hodin a vy můžete celý zápas živě poslouchat na stanici Radiožurnálu Sport.