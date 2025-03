Jako něco z vyšší moci, nevěřil Tralmaks obratu Rytířů, který mu vynesl výhru v kanadském bodování

Závěrečné kolo hokejové Tipsport extraligy nabídlo neskutečný obrat. Kladno prohrávalo v Mladé Boleslavi už 1:5. Přesto bralo výhru 8:5. Rytíři totiž sedmkrát skórovali v závěrečné části. Hned pěti body k tomu přispěl útočník Eduards Tralmaks. Ke třem gólům přidal dvě asistence. Ovládl tak bodování celé soutěže. Mladá Boleslav 13:59 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eduards Tralmaks se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Před zápasem jsem to někde vzadu v hlavě měl, že potřebuji minimálně pět bodů. Po prvních dvou třetinách jsem tomu už absolutně nevěřil. Jakmile jsme dali první dva góly ve třetí třetině, můj a Martina Procházky, tak jsem najednou začínal trochu věřit a i kluci začali hrát pro mě. Udělali všechno pro to, abych vyhrál kanadské budování,“ ocenil Eduards Tralmaks spoluhráče.

Poslechněte si reakci kladenského útočníka Eduardse Tralmakse po triumfu v kanadském bodování základní části hokejové extraligy

„Byl to šílený zápas. Nikdy v životě jsem neviděl zápas jako tenhle, ani v televizi nebo z nějakých sestřihů, ale měl jsem to štěstí, že jsem něco takového mohl prožít osobně na ledě a jsem za to moc vděčný,“ zářil v útrobách mladoboleslavského stadionu lotyšský útočník.

Vlastně ani dost dobře nechápal, co se v utkání, a hlavně jeho poslední třetině stalo. „Je to neuvěřitelné, mám pocit, jako kdyby to bylo něco z vyšší moci. Abych byl upřímný, tak si to ani pořádně nepamatuji, jako bych měl výpadek paměti. Z třetí třetiny zbývalo dvanáct minut do konce a šli jsme do oslabení. Pak se stalo něco neuvěřitelného,“ těžko si závěrečnou třetinu vybavoval Tralmaks.

„Díky klukům, kteří nepřestali hrát a samozřejmě i mně moc pomohli. Chci moc poděkovat celému Kladnu, co pro mě udělalo. Bude mi tohle místo opravdu moc chybět a je těžké to pro mě vyjádřit. Kladno ze mě udělalo hráče, jakým jsem teď. Bez Kladna bych na tomhle místě nestál,“ loučil se s díky Lotyš, který má od příští sezony podepsanou smlouvu v Karlových Varech.

Gólem přispěl k vítězství Rytířů a také obratu Martin Procházka. Přiznal, že podobný zápas ve sví kariéře ještě nezažil.

„Těch zápasů jsem pár odehrál jak v první lize, tak v extralize, ale tohle jsem nezažil. To jsme si prostě před třetí třetinou řekli, že pojďme vyhrát třetinu a zakončit sezonu vítězně, aspoň takovýmhle mini zápasem a vyšlo to až lehce s hokejovým zázrakem,“ popisoval Procházka.

Domácí hokejisté to naopak brali jako totální selhání. Zápas měli dvě třetiny pod kontrolou, propad v té závěrečné berou jako velkou ostudu, navíc před vlastním publikem.

„Nevím, co se stalo, prostě je to zklamání a ostuda. Zkazili jsme si to jenom sami a my se z toho zase musíme vyhrabat nahoru,“ zmínil obránce Filip Pyrochta. Po porážce navíc mladoboleslavští rozehrají předkolo play-off venku, konkrétně v Plzni.