Hokejisté Mladé Boleslavi musí kvůli koronaviru do karantény, odloží si nejbližší tři zápasy

„Krajská hygienická stanice nařídila z důvodu nákazy několika hráčů nemocí covid-19 A-mužstvu BK Mladá Boleslav do středy 19. ledna karanténu,“ uvedli představitelé Bruslařského klubu.

Vedle utkání 41. kola extraligy se hráči Mladé Boleslavi nepředstaví v neděli na ledě Zlína a v úterý doma proti Kladnu.

V karanténě jsou aktuálně i České Budějovice, Třinec se po vynucené pauze do soutěže zapojí v pátek. Nejbližší dvě utkání – v sobotu a příští týden ve středu – neodehrají v první lize Vsetín a Ústí nad Labem.

Středočeši se nyní musí se soupeři domluvit na náhradních termínech zápasů. Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla pro případy, že by covid-19 zasáhl do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů. V případě, že by se jim to nepodařilo, může nové termíny zápasů stanovit ředitel soutěže Josef Řezníček nebo sportovně-technická komise hokejového svazu.

Mužstva, která chtějí postoupit do play-off, musí odehrát alespoň 50 procent utkání. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku. Alespoň polovinu základní části čítající 60 kol už odehrály všechny kluby.

