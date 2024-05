Vlasák je novým sportovním šéfem Mladé Boleslavi. ‚Rozešel jsem se v dobrém,‘ říká o konci v Plzni

Bývalý hokejista Tomáš Vlasák se po sedmnácti letech stěhuje z Plzně do Mladé Boleslavi. Trojnásobný světový šampion a také mistr ligy působil na západě Čech v roli manažera, teď bude sportovním ředitelem středočeského klubu. Tomáš Vlasák přiznal, že loučení v Plzni s lidmi kolem spolumajitele Martina Straky bylo těžké. Mladá Boleslav 12:30 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vlasák na lavičce HC Škoda Plzeň | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě 17 let je dlouhá doba. Určitě, i s tím, že ta vazba s Martinem byla hodně pevná, a myslím si, že dál bude, tak to nebylo lehké. Ale po jednání s majitelem Honzou Plachým to na mě udělalo moc dobrý dojem. Člověk musí taky někdy mít změnu, poznat, jak to chodí jinde, aby měl trochu větší rozhled. Proto jsem se rozhodl, že tu změnu udělám. Teď jsem tady a chci, aby Boleslav byla nejvýš, co může být,“ říká o novém angažmá Tomáš Vlasák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se sportovním ředitelem Mladé Boleslavi Tomášem Vlasákem

Oslovila ho tedy nabídka majitele mladoboleslavského klubu Jana Plachého. Dostal téměř volnou ruku pro svou práci. Jeho kolegou bude sportovní manažer Martin Ševc.

Trenér Rulík povolal do národního týmu pět finalistů. Z mistrovského Třince dorazí Voženílek a Kundrátek Číst článek

„Nechci říkat úplně volnou ruku, ale rozhodnutí, která budu dělat, tak samozřejmě ze své pozice můžu. Mám tady po ruce Martina Švícka. Samozřejmě vždycky někdo musí mít rozhodující slovo, ale já bych chtěl, abychom spíš byli parťáci. On to tady taky dobře zná, dlouho tady hrál a má k tomu vztah, takže určitě budeme chtít, aby to tady fungovalo a neopakovala se ta minulá sezona,“ připomíná nepovedený proběhlý soutěžní ročník Vlasák.

V něm Bruslaři obsadili třinácté předposlední místo a sezona pro ně skončila už po základní části. Jejich kabina se mění k nepoznání. Představili už osm nových tváří včetně například gólmana Dominika Furcha, obránce Tomáše Havlína nebo útočníků Jana Buchteleho a Dominika Lakatoše. Na jejich příchodu se nový sportovní ředitel ještě příliš nepodílel.

„Já jsem měl smlouvu do 30. dubna v Plzni. Takhle jsem se i s Honzou domluvili, že do 30. pojedu pro Plzeň, chtěl jsem to odevzdat co nejlépe připravené a až od 1. se vrhnu tady na to, takže ještě toho moc nebylo. Samozřejmě jsme si volali o nějakých jménech a ještě bychom nějakou úpravu udělat chtěli, ale uvidíme, jaké budou možnosti,“ prozradil Vlasák, že dosavadní změny kádru nejspíš nebyly poslední.

Novým sportovním ředitelem se od 1. května stane Tomáš VLASÁK. Martin ŠEVC se přesouvá na pozici sportovního manažera.

„Posilujeme tak sportovní pozice v našem klubu. Oba vědí, co tahle práce obnáší a co je třeba dělat pro úspěch, “ říká k obměně generální manažer Jan Tůma. pic.twitter.com/gFLQjdRJMA — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) April 26, 2024

Pochopitelně v sezóně ho čeká také návrat do Plzně. Tentokrát pro něj v netradiční roli soupeře.

„Vlastně jsem tam všechno vrátil, takže trochu nostalgie tam samozřejmě bylo. Já jsem se rozešel v dobrém, ty vztahy byly perfektní, jak s Martinem, tak s ostatními lidmi, takže já se tam budu těšit. Ale samozřejmě jako soupeř tam budu chtít vyhrát,“ nehodlá trojnásobný mistr světa svůj bývalý tým šetřit.