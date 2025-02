VIDEO: Zygmunt rychlou reakcí rozhodl zápas s Mladou Boleslaví, Litvínov tak přerušil sérii proher

Hokejisté Litvínova v neděli proti Mladé Boleslavi zastavili sérii čtyř porážek a stačil jim k tomu jediný gól. Ten dal až v předposlední minutě Pawel Zygmunt. Pomohl mu k tomu i lehce dezorientovaný brankář Jan Růžička, který po předchozí střele do tyče chvíli nevěděl, kde je puk. Uměl se po střelách do tyče takhle rychle orientovat i olympijský vítěz Martin Procházka? Na to odpoví v Čisté hře v úterý od 10 hodin na Radiožurnálu sport.

