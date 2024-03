Zápas Sparty s Libercem narušil tvrdý faul na obránce Moravčíka. ‚Absolutní prasárna,‘ říká Kempný

Ve čtvrtfinále play off hokejové extraligy vedou Pardubice i Sparta 2:0 na zápasy. Pardubice porazily Hradec Králové 3:2. Sparta vyhrála nad Libercem také 3:2, ale až v prodloužení. Zápas byl vyhecovaný situací ve druhé třetině, kdy hostující Oscar Flynn narazil Michala Moravčíka ze Sparty v rohu kluziště hlavou na mantinel. Praha 12:06 17. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zraněný Michal Moravčík ze Sparty opouští na nosítkách ledovou plochu. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Není mi z toho vůbec dobře, chvíli jsem u něj stál. Kluci pak říkali, že rukama a nohama naštěstí hýbe, tak snad bude v pořádku,“ říkal liberecký Tomáš Filippi. Rozdílná hodnocení přicházela z domácí strany. Nejprve od Michala Kempného.

Poslechněte si ohlasy hráčů Sparty a Liberce po druhém čtvrtfinálovém utkání extraligy, které zásadně ovlivnilo zranění Michala Moravčíka

„Absolutní prasárna. V této sezoně se to stalo už poněkolikáté,“ hlásí bývalý obránce Washingtonu.

„Říkali jsme si, že to chceme vyhrát i pro něho. Jsem rád, že po zápase přišly zprávy, že je v pořádku,“ hlásil po kapitán Sparty Michal Řepík.

„Je to rychlé, prostě se hrál doopravdy hokej. Jsem rád, že je všechno v pořádku a v tunelu mohl hýbat končetinami,“ řekl to zásadní po Kempném a Řepíkovi ještě trenér Sparty Pavel Gross. Flynn dostal trest na 5 minut a do konce utkání.

Trenér Pešán chtěl českého reprezentanta poslat, aby se omluvil ve chvíli, kdy Moravčík opouštěl led na nosítkách. První náznak omluvy přišel bezprostředně po zákroku.

„Rozhodně nebylo záměrem někoho zranit. Chtěl jsem, aby tím, že by se jel omluvit, prokázal respekt před celou halou. Poté mi rozhodčí doporučili, že už to není vhodné. A pak jsem dostal kelímkem do hlavy. Doufám, že bude Michal v pořádku,“ říká trenér Liberce Filip Pešán.

Při odchodu Flynna do šatny se ještě hráči poprali v tunelu mezi střídačky byly z toho další vyšší tresty po dvou hráčích na každé straně.

Potyčka hráčů Sparty a Liberce v prostoru mezi střídačkami | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK, Profimedia

Série bude za stavu 2:0 pro Spartu pokračovat v úterý a ve středu v Liberci. Jestli bude moci Moravčík hrát, není jasné. Flynn bude čekat na rozhodnutí disciplinární komise.

