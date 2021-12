Po slibném začátku Motoru přišla krize. ‚Střed tabulky není zklamáním,‘ říká budějovický manažer Bednařík

Hokejový Motor České Budějovice čtyřikrát za sebou nedokázal zvítězit. A ve vyrovnaném středu extraligové tabulky se propadl. Aktuálně jsou Jihočeši na desátém místě a třinácté Karlovy Vary, které sice mají za sebou o zápas navíc, na ně ztrácejí už jen tři body. A generální manažer českobudějovického klubu Stanislav Bednařík mluví o krizi. České Budějovice 10:39 8. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Motoru České Budějovice | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Třebaže nám v ní chybí odehrát ještě zápas s Libercem, který jsme si odložili, druhá čtvrtina sezony výsledkově i herním obrazem zaostala. Dá se hovořit o tom, že tým je momentálně v útlumu,“ řekl Bednařík Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká generální manažer Českých Budějovic o formě hokejového klubu

Nejzářivější hvězdou byl, a pravděpodobně zase bude Milan Gulaš, ale teď co do počtu získaných bodů to tak úplně není. Útočník s pohotovou střelou celkem nasázel v 26 zápasech jedenáct gólů. Ale také jemu se přestalo dařit. Třeba mezi 22. a 25. Kolem přidal za asistenci ve čtyřech zápasech jen jeden bod.

Je-li v krizi Motor, je v ní i Gulaš. Nebo to spíš platí obráceně, krize přišla na Gulaše a odnáší to produktivita týmu.

„Dá se to tak říct. Body, které získával ze začátku soutěže, a elán společně s chutí, se kterou tehdy hrál, tam trochu chybí. Na druhou stranu, každý tým si prochází v průběhu sezony určitým obdobím a ne vždy hraje na hranici svých možností. Oproti první čtvrtině sezony je to o něco horší,“ říká Bednařík.

České Budějovice přivítají na svém ledě Liberec až o měsíc později, důvodem je covidová situace Číst článek

Stejně jako hráči a trenéři neunikne ani šéf klubu nespokojeným hlasům fanoušků. Stačí se podívat na sociální sítě, které Bednařík, jak přiznává, sleduje. Za poslední měsíc mu to, co je tam psáno, radost nedělá. Fanoušci vzpomínají na trenéra Prospala, nelíbí se jim složení sestavy, prostě spokojenost dávají jasně najevo.

„Souhlasím s tím, že je potřeba, aby nad námi práskal bič a každý den jsme se snažili být o něco lepší než ten předchozí. V našem týmu jsou výrazné hráčské osobnosti v čele s Milanem Gulašem nebo například Lukášem Pechem. Na druhou stranu disponujeme s jedním z nejnižších rozpočtů v extralize, tudíž pokud jsme po polovině soutěže někde ve středu tabulky, určitě to není něco, co bychom měli považovat za zklamání. Plus minus to odpovídá tomu, kde bychom měli být,“ doplňuje generální manažer klubu Bednařík.

Pouze jeden získaný bod z posledních čtyř zápasů ale jasně napovídá, že při současné formě by Motor mohl hodně rychle vyrovnaný střed tabulky opustit. A navíc v pátek čeká Jihočechy těžký úkol na ledě mistrovského Třince.