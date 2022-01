Pouzar mladší si za Motor připsal extraligový debut. ‚Je to odměna za jeho práci,‘ říká trenér

V hokejové extralize vyhrály České Budějovice nad Hradcem Králové 3:2 po samostatných nájezdech. Trenér Jaroslav Modrý poslal do utkání útočníka Jaroslava Pouzara mladšího, syna legendárního hokejisty, který shodou okolností právě v neděli oslavil sedmdesáté narozeniny. České Budějovice 8:01 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Motoru České Budějovice se radují z vítězství | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Legendární útočník sbíral jednu gratulaci za druhou a navíc se v sestavě Motoru České Budějovice se poprvé v extralize objevil jeho syn.

„Musíme dát šanci našim odchovancům a tenhle kluk měl teď dobrou výkonnost v juniorce. Chodíme se dívat na zápasy a on byl produktivní, pracuje, dělá malé věci, které ho potom zdobí. Kluky chceme také odměnit za to, že jsou součástí našeho klubu,“ řekl trenér Motoru Jaroslav Modrý.

Okamžitě odmítl, že by nasazení Pouzara juniora bylo jakýmsi narozeninovým dárkem pro legendárního útočníka.

„Ten kluk si to vybojoval. Blokuje střely, hraje oslabení, dělá malé věci, které mu tu šanci zajistí. My jsme mu jí dali a jsme rádi, že ho v naší organizaci máme,“ řekl Modrý.

Jaroslav Pouzar mladší prožil na ledové ploše své první minuty v extralize. „Dozvěděl jsem se o tom, že půjdu do utkání, v pátek po zápase. Je to pro mě čest. Teď momentálně jsem chytil slinu. Trenér nám klukům, co jsme tady teď byli, říkal, že nám to jde,“ potvrdil mladý útočník, že šanci dostal díky své formě v juniorské kategorii.

„Nervozitu jsem neřešil, pak přišla sice před zápasem, ale před prvním střídáním to spadlo. Je to jiný hokej než juniorka, je to rychlejší, je potřeba se trochu přizpůsobit a pak to jde samo,“ sdělil Pouzar mladší Radiožurnálu.

„Táta měl oslavu, takže jsme spolu moc nemluvili, ještě dospával. Ale říkal mi, že je rád, že to vyšlo na jeho narozeniny. Co mi dal za rady? Nepodělat to, neudělat nějaký námaz a hrát svou hru. Teď to jako po každém zápase zhodnotíme,“ vyprávěl talentovaný hokejista po svém prvním extraligovém zápase.

Motor v souboji s rivalem z Hradce Králové nakonec vyhrál v prodloužení 3:2 a má na dosah příčky zajišťující čtvrtfinále play-off. Hradečtí po zisku jednoho bodu ztratili v boji o první místo tabulky.