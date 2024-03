České Budějovice těší enormní zájem o hokej. ‚Diváci chodí na Motor, ne na soupeře,‘ říká šéf marketingu

V Českých Budějovicích fanoušky hokej baví. To je informace, která se může opřít o přesná čísla. V základní části dokázali diváci naplnit arénu, do které se vejde 6421 diváků, z obdivuhodných 96 procent. O předkolo play off s Karlovými Vary, které začne pro Motor ve středu, je mezi fanoušky podle očekávání velký zájem. České Budějovice 18:33 5. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Motoru České Budějovice slaví gól do sítě brněnské Komety | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Víc diváků přišlo na hokej v Českých Budějovicích jen před 45 lety. V sezoně 2023/24 jich dohromady bylo přes 157 tisíc. Marketingový a PR ředitel klubu Tomáš Kučera neskrývá k věrným fanouškům klubu obdiv.

„Jednoznačný obdiv. V této sezoně se nám podařilo přehoupnout přes bájnou hranici šesti tisíc lidí v průměru na jedno utkání, což je fantazie. To je od rekonstrukce haly rekordní návštěvnost,“ říká Kučera.

Průměrně na zápas v této sezoně přišlo 6132 diváků. Naposledy byla návštěvnost vyšší v sezoně 1978/79, to přišlo na hokejový zápas průměrně 6213 diváků. Tehdy ovšem měla hala ještě kapacitu přes 8000 míst.

Že je spokojený šéf marketingu, o tom není pochyb. K počtu diváků na tribunách se vyjádřil i trenér Ladislav Čihák, který bývá spokojený málokdy.

„Jde to opravdu znát, když je dům naplněný a sedačky jsou zaplněné. Jsme za to strašně rádi, že lidé chodí v dobrém i ve zlém,“ prohlásil bývalý trenér Mladé Boleslavi nebo Plzně.

Toto dvakrát vyslovené přání se trenéru Čihákovi určitě splní už v předkole play off. Podle toho, jak rychle mizely vstupenky, je jasné, že zase na zápas s Karlovými Vary bude v Budvar aréně víc než šest tisíc fanoušků.

„Diváci chodí na Motor, ne na soupeře. My vyprodáme zápasy i se třináctým týmem tabulky. Doufáme, že to bude pokračovat i dál. Paradoxně nejvíce nám pomohlo to, co se tu stalo před nějakými jedenácti lety,“ naráží Kučera na přesun Mountfieldu z Českých Budějovic do Hradce Králové a začátky nového klubu – nového Motoru ve druhé nejvyšší soutěži.

„V první lize se diváci naučili chodit hlavně na Motor. Vzali si to k srdci a ví, že vedení klubu to nedělá pro reklamu nebo si vydělávalo peníze. Snažíme se, aby zdejší hokej byl co nejlepší a bylo to pro diváky to nejdůležitější, co chtějí a měli vlastní klub, kterému můžou důvěřovat,“ dodává Kučera.

Zápasy v předkole play off s Karlovými Vary, minimálně ty první dva, se budou hrát ve středu a ve čtvrtek. Předpokládá se tedy, že už tak zajímavá čísla návštěvnosti v této sezoně budou pro Motor po předkole play off ještě zajímavější.