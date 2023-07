,Nemůžeme na zápasy a tréninky.‘ Pozitivně testovaní hokejisté Hradce přípravu začali individuálně

Hokejisté Hradce Králové v pondělí zahájili přípravu na novou extraligovou sezonu. V ČPP Aréně se sešel celý tým kromě Kevina Klímy, Graema McCormacka a Martina Štohanzla. Poté, co měla trojice v závěru minulé sezony pozitivní test na stimulanty, které jsou v soutěži zakázané, jí disciplinární komise do vyřešení případu zastavila činnost. Hradec Králové 17:26 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním z hokejistů Hradce, kteří byli pozitivně testovaní na doping, je odchovanec klubu Martin Štohanzl | Foto: ČTK, Pavel Paprskář | Zdroj: Profimedia

„V současné chvíli je to takové nepříjemné, protože musíme čekat na rozhodnutí antidopingové komise, ale zároveň víme, že nám APK (Asociace profesionálních klubů) pozastavila činnost, tudíž se nemůžeme účastnit tréninků ani zápasů. Ale na druhou stranu věřím, že se to co nejdříve vysvětlí, vyřeší a budeme se moct normálně zapojit do procesu,“ doufá ve šťastný závěr celé kauzy královéhradecký odchovanec Martin Štohanzl.

Nejednalo se totiž o cílený doping, ale o doplněk stravy, který obsahoval zakázanou složku. Termín, kdy Národní rozhodčí soud pro sport rozhodne o výši trestu, je ale zatím ve hvězdách.

Může se tak stát ještě během léta, ale také až po začátku nového extraligového ročníku. Trojici hříšníků pozastavilo vedení klubu smlouvy. To ale neznamená, že by s nimi nekomunikovalo.

„S hráči spolupracuju celou dobu od 30. 5., prakticky jsme jim sehnali jednoho z nejzkušenějších právníků na dopingovou problematiku. Samozřejmě uděláme, co bude potřeba, a hráčům pomůžeme, oni to vědí. Je pravda, že teď už za ně jedná jejich právní zástupce. S hráči jsme, jak se někde psalo, nerozvázali kontrakt, žádným způsobem jsme jim neukončili činnost, je to pouze pozastaveno a čekáme na to rozhodnutí,“ vysvětluje generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček, který stejně jako hokejisté věří, že trest bude mírný.

Advokát postižené trojice Jan Šťovíček už má s podobnými případy zkušenosti. A ví také o kauze ze slovenské extraligy z roku 2011.

I tehdy trojice pozitivně testovaných hokejistů užívala doplněk výživy. Nejprve dostala stopku na rok a následně jim byl trest snížen na tři měsíce.

Individuální příprava

„V případě, že nebudou uznáni vinnými a budou se moct dál připravovat a hrát, tak budu jedním z prvních, kteří budou šťastní a který rád Graema, Kevina a Martina dá do sestavy a budou tady dál působit. To je dané. Smlouvu tu mají, mají ji pozastavenou a já předpokládám, že ji budou chtít dodržet a pak třeba budeme jednat o nové smlouvě,“ říká Kmoníček.

Do té doby se budou všichni tři hokejisté připravovat individuálně. Podle slov 23letého útočníka Štohanzla je to o něco komplikovanější, ale možné. „Pro mě osobně to znamená, že chodím do posilovny a od tohoto týdne, kdy i kluci začínají, se budu také připravovat na ledě.“

Toho pravděpodobně využije také forvard Kevin Klíma, který na východě Čech i s rodinou žije. Obránce Graeme McCormack se zatím připravuje doma v Kanadě. Všichni ale věří, že se vše vyřeší co nejdříve a především s takovým závěrem, že se budou moci brzy připojit k týmu.

