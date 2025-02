‚Tenhle tým už dokázal, že není dobré ho odepisovat.‘ Kovařčík věří, že Třinec může v play-off překvapit

Třinečtí hokejisté v extralize vyhráli podruhé ze sebou. Tuhle větu jsme u obhájce titulu v této sezoně mohli použít jen třikrát. Ale teď v reprezentační přestávce i po ní se zdá, že se majitel posledních pěti mistrovských pohárů rozjíždí do obvyklé formy. Možná trochu pozdě, ale znovu z Třince může jít před play-off strach, jak se ukázalo ve včerejším utkání s Mladou Boleslaví, které Oceláři vyhráli 5:1. Třinec 18:00 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Třince se radují z výhry nad Karlovými Vary | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Od začátku jsme si za tím šli, byli jsme lepší a postupně jsme i oproti jiným zápasům konečně přidali góly. Pak už to konečně nebylo infarktové a hlídali jsme si to. Když budeme takhle hrát dál, tak budeme dál vítězit,“ hodnotil utkání s Mladou Boleslaví Ondřej Kovařčík.

„V týmu je strašně velká síla a my pořád věříme. Není tu žádná skleslá nálada. V repre pauze jsme dobře potrénovali a musíme tomu jít pořád naproti jako teď,“ popisoval situaci v kabině Třince před závěrem základní části extraligy David Cienciala.

A jak dobře tedy Třinec podle něj potrénoval? „Trénovali jsme jako vždycky. Měli jsme jenom tři tréninky, ale měli obrovské tempo a jde vidět, že jsme se chytli za nos a takové výkony, co jsme podávali, prostě podávat nechceme. Teď nám začalo takové malé play-off, takže dva zápasy, co jsme odehráli, jsme odehráli slušně. Chceme v tom pokračovat a ještě se zlepšovat,“ říká Cienciala.

Třinec je možná chybně v play-off prezentován z minulých let jako obranářský tým, ale bez střílení gólů se tituly nevyhrávají a spousta ofenzivního talentu letos hodně podřimuje.

„Jsme snad druzí, co mají neméně gólů, to je na tenhle tým strašně málo, když se podívám na střelce, které máme. Každý gól pomůže k většímu sebevědomí a věřím, že teď už se ta stavidla trošku otevřou, bude to tam padat víc a my si tím pomůžeme,“ pojmenovává Kovařčík největší problém sezony, během které byl Třinec nedávno i předposlední v tabulce jen díky lepšímu skóre.

Momentálně ale klidně z jedenácté příčky může myslet reálně i na osmou pozici, v posledních osmi zápasech základní části ale hraje šestkrát venku. „Chceme tu nelichotivou statistiku z venkovních stadionů zlomit a ty dva zápasy, které budeme hrát tady, musíme určitě vyhrát. Fanoušci jsou výborní a výhoda domácího prostředí tady je obrovská. Musíme se soustředit na ty venkovní zápasy a zlomit to,“ pokračuje třinecký útočník.

Teď mají Oceláři před sebou tři zápasy venku během čtyř dní. Kromě výsledků a výkonů si dále chtějí zvedat sebevědomí. „To s tím souvisí a tenhle tým má spoustu zkušeností se zápasy, kdy má nůž na krku a musí vyhrávat. Myslím, že jsme na dobré cestě,“ vyhlíží Kovařčík zlepšenou formu. A pokud se Oceláři probojují do předkola play-off, budou hrozbou.

„Play-off je taková záležitost, kde se stát může cokoliv. A tenhle tým už několikrát dokázal, že není dobré ho odepisovat. Takže já nám věřím,“ doplnil Kovařčík.

V Třinci se uzdravují klíčoví hráči a dostávají do formy v pravý čas. V pátek Oceláři nastoupí v Hradci Králové, v neděli na Kladně a v pondělí v Liberci.