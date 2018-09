Ondřej Kovařčík nasbíral v posledním play-off během šestnácti zápasů 11 bodů, David Cienciala stihl za osmnáct utkání nastřádat dokonce 16 bodů. I v letní přípravě se třinecká letka mladíků činila a nový reprezentační trenér Říha je dokonce pozval na soustředění do Přerova. Třeba Davida Ciencialu to pobavilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejový Třinec bude spoléhat mimo jiné na mladé útočníky. ‚Zase jsme o něco zkušenější,‘ říká Cienciala

„Přišlo mi na WhatsApp, že mě pozvali do reprezentace. Pak jsme si psali s klukama a těšíme se,“ smál se v polovině srpna vítěz kanadského bodování loňského play-off Cienciala.

Loňská sezona byla zkrátka pro třinecké útočníky pohádková. Vedle finále extraligy se dostali i do semifinále Ligy mistrů. Vzpomínky tak mají příjemné.

„Určitě to sem tam bleskne hlavou, ale nová sezona začíná úplně od nuly, každý jde do toho s čistým štítem a my musíme potvrdit, že to nebylo náhodou a budeme bojovat o místo,“ upozorňuje Ondřej Kovařčík.

Kapitán třineckých Ocelářů Lukáš Krajíček potvrzuje, že tým na hbitý a technický útok bude zase spoléhat.

Nechtěla jsem narušovat klučičí prostředí, říká fyzioterapeutka. Do hokejové šatny nosila jen džíny Číst článek

„Loni to klukům vyšlo a bude to očekávané znovu. Někteří z nich byli i v reprezentaci, takže by se měli každém tréninkem a zápasem posouvat dál, aby se jim kariéra zlepšovala a snažili se nám jako klubu pomoct, jako to dělali minulý rok,“ říká Krajíček.

Objevy loňské sezony Ondřej Kovařčík a David Cienciala si tlak nepřipouštějí, spíše se spoléhají na posbírané zkušenosti.

„Určitě se cítím lépe, když mám za sebou alespoň jednu sezonu. Trošku vím, co od toho má čekat, takže mám sebevědomí určit větší než třeba minulý rok,“ říká Kovařčík.

„Bude to zase těžké. Liga je nesmírně vyrovnaná, ale myslím, že jsme zase o něco zkušenější. Doufám, že se bude týmu i nám dařit jak jako loni,“ doplňuje David Cienciala, který nejen že vyhrál kanadské bodování play-off, ale sedmi přihrávkami v sedmém utkání čtvrtfinále proti Pardubicím vytvořil i nový extraligový rekord.