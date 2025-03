Třinec je unikát, říká expert Procházka o ‚dynastii‘ Ocelářů. Rotaci kádru i přes konec v play-off nečeká

Naposledy v roce 2018 ovládl hokejovou extraligu někdo jiný než Třinec. Tentokrát se ale z titulu bude radovat někdo jiný, protože Oceláře vyřadila už ve čtvrtfinále Sparta. I tak si třinecká nadvláda zaslouží velké uznání. V zámořských profesionálních ligách označují za „dynastii“ týmy, které triumfují alespoň třikrát v řadě. Třinec se stal mistrem dokonce pětkrát za posledních pět dohraných sezon. Třinec 16:30 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třinečtí hokejisté po vyřazení ve čtvrtfinále play-off extraligy s pražskou Spartou | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Chcete mít ten tlak, protože chcete být nejlepší. Chcete ten pohár zvednout a nepustit ho, pět let se to dařilo. Mančaft, nebo to jádro, tady je pohromadě ty čtyři roky, co jsme tady. Víme, jakou sílu v play-off máme, víme, jak to hrát, jak se připravit v hlavě. Byli jsme na to nachystaní a rozhodly detaily,“ řekl brankář Ondřej Kacetl, který vychytal poslední čtyři třinecké tituly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak na konec třinecké dynastie reaguje brankář Ocelářů Ondřej Kacetl a expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka

U všech pěti posledních triumfů byl útočník Martin Růžička, který zkusil popsat jeden z důvodů dominance Ocelářů na příkladu kapitána Petra Vrány. Toho trenéři pro play-off posadili mimo sestavu.

„Peťa ukázal, že v tom týmu je jedno, kdo to je, všichni se prostě podřídí celkovému úspěchu. Proto máme na co být pyšní, protože i kvůli tomu jsme dosáhli těch úspěchů,“ chválil třineckého veterána Růžička.

Třinec dokázal vládnout extralize samozřejmě i díky hráčské kvalitě. Ale v porovnání se Vsetínem, který získal pět titulů v řadě v 90. letech, tak odskočenou soupisku Oceláři neměli. Potvrzuje to i olympijský vítěz Martin Procházka, který právě se Vsetínem zažil titul v roce 1999.

„Když to porovnám se Vsetínem, tak tam byl poskládaný tým z celé republiky, tři čtvrtiny nároďáku. Třinec to úplně takhle postavené nemá. Měli to pojaté týmově, což ukázali i v loňské sezoně, kdy přežili sérii na sedm zápasů, tohle jsme nikdy se Vsetínem nezažili. V tom je to možná unikát, že oni opravdu dokázali v dnešní době pracovat na týmovosti. Možná se to ne vždy fanouškům líbilo, ten hokej, který hráli, ale měli to účelně nastavené a tím to zvládali,“ myslí si Procházka.

2:08 Vedli jsme kvalitní sérii, byla ozdobou, těší Motáka. Grossovi přeje v play-off dlouhou cestu Číst článek

Teď je otázkou, co bude s Oceláři dál. Odstavenému Vránovi bude za pár dní čtyřicet, stejné jubileum oslaví Vladimír Dravecký v červnu, Martin Růžička v prosinci. K tomu je na soupisce dalších dvanácti třicátníků. Nějakou velkou přestavbu ale Procházka nečeká.

„Nedokážu si úplně představit, že by byla nějaká velká přestavba. Možná někteří hráči, který už tam byli delší dobu, sami budou chtít nějaký impuls, že třeba budou chtít do jiného týmu. Třinec ale každopádně pořád bude stavět na tom, že ten tým je vždycky víc než individualita,“ říká hokejový expert Radiožurnálu Sport. Takový přístup přinesl Třinci pět titulů a sedmnáct vyhraných play-off sérií v řadě.