Hokejový Třinec načal v Karlových Varech sérii venkovních zápasů, ušetří stovky kilometrů na cestě

Za sezonu najezdí tisíce kilometrů, v tomto ročníku by to ale u hokejistů Třince mohlo být trochu menší číslo. V Karlových Varech totiž začali sérii pěti zápasů na hřištích soupeřů. V hokeji se říká, a používá se to zejména v NHL, že je tým takzvaně „na tripu". A mnozí by to ocenili častěji. Karlovy Vary 10:26 22. září 2018

„Když se hraje takhle daleko, tak sfoukneme dva zápasy za jeden trip a nemusíme se courat přes celou republiku, takže to je určitě super. Mně osobně to moc nevadí, ale vím, že některým klukům to vadí hodně, protože si moc neodpočinou,“ říká třinecký Ondřej Kovařčík.

‚Nemusíme se courat přes celou republiku,' pochvaluje si třinecký Moravčík venkovní sérii zápasů

Kromě ušetřených kilometrů v autobuse mohou Kovařčíka těšit i první body v sezoně po výhře na ledě Karlových Varů 2:0. A na západe Čech třinečtí zůstávají, po třetím kole přespali, v sobotu budou trénovat a ještě večer pojedou k dalšímu zápasu do Liberce, což je přes 200 kilometrů, tedy přesně o 300 méně, než kdyby jeli domů do Třince.

V jejich hale je totiž jiná a hokejisti jezdí po stadionech soupeřů. Ale není to tak, že se jen prohodilo pořadatelství. Na všem je potřeba se domluvit.

„Chtěli jsme si tyhle výjezdy pospojovat. Strávili jsme v podstatě osm hodin na výjezdě a jsme rádi, že nám ostatní týmy vyšly vstříc. My se jim taky snažili vyjít vstříc v jejich výjezdech k nám do Třince, kde si můžou pospojovat zápasy jak s Vítkovicemi, tak se Zlínem nebo s Olomoucí,“ říká Varaďa.

Pro Třinec to bude s ohledem na cestování zvláštní sezona. Do jejich kalendáře zasáhne také Spengler Cup, který se hraje kolem Vánoc. Série na hřištích soupeřů v extralize nebude jen jedna a ještě je tu jedna jiná rarita - 12 zápasů v řadě na domácím ledě. Od něj jsou teď Třinečtí daleko a po Varech budou hrát postupně v Liberci, Hradci, Brně a s menším časovým odstupem ještě znovu na severozápadě Čech - v Litvínově.