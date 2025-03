Olomouc míří po deseti letech znovu do baráže. ‚Pro záchranu uděláme maximum,‘ burcují opory Hanáků

Hokejová Olomouc si poprvé od roku 2015 zahraje baráž o extraligu, Kladno je zachráněno a Vítkovice se můžou těšit na předkolo bojů o titul. Středočeši v přímém souboji o vyřazovací boje nestačili na Ostravany 0:5, ale Olomouc padla v Karlových Varech 1:4. I přes pozitiva na hře Hanáků by se na západě Čech stěží hledaly úsměvy v kabině hostů. Karlovy Vary 7:28 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Olomouce | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: Profimedia

„Kdybychom takto hráli všech padesát kol, tak bychom v této situaci nebyli. Nebyl to špatný výkon,“ říkal po zápase asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický.

Hosté naskočili do zápasu na karlovarské ledě velmi aktivně, nakonec zapsali dohromady 75 střeleckých pokusů, tedy skoro dvojnásobek toho, co Karlovy Vary.

„Jaké jsme si to udělali, takové to máme. Čeká nás sezona až do dubna a pro záchranu extraligy uděláme maximum. Proti Varům jsme chtěli vyhrát, ale bohužel jsme měli tristní produktivitu, a to i z mojí strany. Jsou na jiné vlně, mají klid v zakončení a potrestali naše chyby,“ zlobil se Martin Kohout, který měl během dvou oslabení hned dva samostatné úniky. První vyřešil kličkou, druhý střelou, nepochodil ale ani v jednom případě.

Olomouc tak čeká rozlučka s extraligovou základní částí v úterý, kdy přivítá Plzeň. O jejich soupeři v baráži se rozhodne ve finále prvoligového play-off až na začátku dubna.

„Musíme se na to připravit. Ne každý z kabiny už baráž zažil a nebude to jednoduché. Bude to těžké období a těžká série. Máme dost času na přípravu a musíme všichni tahat za jeden provaz,“ burcuje olomoucký asistent Petrovický.

Tříhlavý souboj o baráž, konec sezony a předkolo tak našel rozuzlení až v předposledním kole základní části. Kladno sice nezvládlo domácí duel s Vítkovicemi a padlo 0:5, prohra Olomouce jim zajistila třináctou příčku a konec sezony po 52. kole. A právě Ostravané ukončí základní část na 12. místě, posledním postupovém do předkola vyřazovacích bojů.