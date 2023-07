Ondřej Kaše končí v NHL a bude hrát českou extraligu. V Litvínově se těší na spolupráci s bratrem Davidem

Hokejisty extraligového Litvínova posílí útočník Ondřej Kaše, který se do Evropy vrací z NHL. Sedmadvacetiletý hráč naposledy působil v Carolině, v minulé sezoně ale odehrál jen jedno utkání a poté byl dlouhodobě na marodce s otřesem mozku. Na severu Čech podepsal podle klubového webu roční smlouvu, v novém působišti se potká s mladším bratrem Davidem. Litvínov 19:29 16. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Ondřej Kaše si v novém působišti zahraje s bratrem Davidem | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Litvínov byl pro mě volbou číslo jedna. Měl jsem i jiné nabídky, ale nedávaly mi smysl. Chtěl jsem si zahrát s bráchou a také jsem chtěl být blíže domovu. Lákala mě možnost vžít se do role lídra a pomoc týmu do vyšších pater tabulky," uvedl Ondřej Kaše.

Kaše odešel do zámoří v roce 2015, rok poté, co jej draftoval Anaheim v 7. kole. Hned ve druhé sezoně si připsal první starty za Ducks.

V únoru 2020 byl vyměněn do Bostonu, poté působil i v Torontu a před minulou sezonou zamířil do Caroliny. V NHL doposud odehrál 258 utkání, ve kterých vstřelil 57 branek a přidal 67 asistencí. V 31 utkáních play off přidal dva góly a sedm asistencí.

„Jsem nesmírně šťastný, že Ondra bude součástí týmu. Jsem přesvědčený, že mužstvu dodá potřebnou kvalitu na všech úrovních. Průměr téměř půl bodu na zápas v NHL je toho důkazem. Těším se na spolupráci,“ uvedl hlavní trenér Karel Mlejnek.

Severočeši jsou si ale podle všeho vědomi, že Kaše měl v minulosti velké problémy s otřesy mozku. „Všichni pevně věříme, že Ondrovi zdraví dovolí, aby se plnohodnotně vrátil k hokeji. V takovém případě v něm Litvínov získal nadstandardního hráče a skvělého profesionála. Je výbornou vizitkou klubu, že hráč takové úrovně chce s Litvínovem spojit svou kariéru,“ řekl sportovní manažer Tomáš Vrábel.