S odstupem času to přebolí. Doufám, že nás prohra posílí do dalších let, přeje si kapitán Pardubic Sedlák

Popáté za sebou jsou mistry hokejové extraligy z Třince. Oceláři vyhráli sedmý zápas finálové série v Pardubicích 2:1 ve druhém prodloužení, rozhodující branka padla v 84. minutě zápasu. Východočeši se oproti loňsku o příčku zlepšili, ale je jasné, že jejich cílem byl mistrovský pohár. Sahali po něm a byl hodně blízko. Nakonec ho z podstavce ale sebral někdo jiný. Pardubice 10:11 29. dubna 2024

„Hrozně to bolí. Mám větší děti, kteří hokej chápou a přáli si to stejně jako já, po zápase brečeli. A když je člověk vidí, tak nezbývá nic jiného než brečet s nimi,“ popsal svoje pocity bezprostředně po ztraceném sedmém finále pardubický hokejový brankář Roman Will.

Nebyl jediný, komu se z pardubické sestavy draly do očích slzy, titul byl tak blízko. Nakonec ho ale nad hlavu zvedali Oceláři.

Na celou sezonu bude potřeba se podívat později a z trochu většího nadhledu, i když po sedmém zápasu bylo zklamání velké.

„S odstupem času to přebolí. Druhé místo je pěkný úspěch, play off je o formě, štěstí neštěstí, odrazech. To vše hraje roli,“ pokračuje kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák.

Pod Sedlákovými slovy bylo slyšet slavit třinecký tým ve své šatně, který získal pohár popáté. On ale věří nastoupené pardubické cestě, která titul sice ještě nepřinesla, dvě vítězství v základní části a dvě medaile ale ano.

„Jsem hrozně rád, že tady můžu být. Nic bych nevyměnil za to, abych mohl být na druhé straně. Jsem hrdý na to, jak jsme těžké situace zvládli. Doufám, že nás to posílí do dalších let,“ přeje si kapitán východočechů.

„Jsem o tom naprosto přesvědčený. Není to tak, že jsme měli rok na to vyhrát titul. Budujeme něco dlouhodobého, mám z toho dobrý pocit a my vytvoříme hokejový kolos,“ je přesvědčený o síle pardubického týmu i pro další roky hokejový brankář Roman Will.