Pardubice jsou na play-off dobře připravené. Hrají obětavý a poctivý hokej, chválí expert Procházka

Hokejisté Karlových Varů a Pardubic vstoupili vítězně do svých čtvrtfinálových sérií play-off extraligy. Karlovy Vary zvítězily na ledě brněnské Komety, Pardubice zase porazily českobudějovický Motor. „Pardubice hrají obětavý a poctivý hokej. Na play-off jsou dobře připravené," myslí si hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Rozhovor Pardubice/Brno 13:07 19. března 2025

Čekal jsi dominantní výhru Pardubic?

Určitě jsem očekával, že Pardubice budou do play-off připraveny mnohem lépe, než vypadaly na konci základní části. Dva týdny si odpočinuly, trochu potrénovaly a bylo vidět, že od začátku utkání určily tempo zápasu.

Motor má za sebou náročnou, pětizápasovou sérii s Libercem. Pardubicím tak pravděpodobně mohla pomoci dvoutýdenní pauza.

Od začátku zápasu měly Pardubice lepší pohyb, hrají obětavý a poctivý hokej. V základní části hrály v poklidu na vrcholu tabulky a podobný styl hokeje jsme od nich příliš neviděly. Pardubice jsou na play-off dobře připravené.

Góly Pardubic daly Jáchym Kondelík, Jan Mandát a Jiří Smejkal. Prvního i třetího střelce Motor vychoval, Kondelík za Motor ještě na začátku sezony hrál. Martine, jaké to je dát gól mateřskému klubu?

Je tam jistá motivace navíc, vždy se chcete předvést o trochu více. Ale je to práce, už jste prostě v jiném klubu. U těchto hráčů je ale vidět, že si zápasy s Motorem chtějí užít o trochu více.

Útočník Východočechů Lukáš Radil po zápase chválil brankáře Romana Willa a pasoval ho do role základního stavebního kamene výhry. Souhlasíš s Radilem?

Odehrál výborný zápas. Brankářům se jistě chytá lépe, když se k bránění přidá celý tým. To znamená, že hráči blokují střely, odklízí prostor před brankovištěm a více vám pomáhají.

Jak moc na hře Motoru bylo znát, že Jihočeši nastoupili bez nemocného kapitána Milana Gulaše?

Určitě to bylo vidět. Každý ví, jak důležitý hráč Milan je, a to i v kabině. To, že takový hráč chybí, je samozřejmě velká ztráta. Další příklad je Ondřej Kaše z Litvínova, který chyběl v sérii s Třincem a bylo to vidět.

Od třetího gólu Pardubic výrazně přibylo nervozity a potyček. Zápas končil s přeplněnými trestnými lavicemi. Jak takové momenty vnímají trenéři? Nebojí se o zdraví hráčů?

Tým, který prohrává, chce ukázat, že se soupeři neodevzdá zadarmo. Proto chtějí ukázat bojovnost ve rvačkách, strkanicích a šarvátkách. České Budějovice ukázaly, že se Pardubic nebojí.

O druhou výhru budou hrát také Karlovy Vary, které vyhrály 4:3 v prodloužení na ledě brněnské Komety. Rozhodla akce, na jejímž začátku byl gólman Varů Dominik Frodl, který rozehrál finální akci zápasu. Nebyla chyba spíše u Brna, kdy trojice útočníků spěchala do útočného pásma a poté pouze sledovala puk?

Vypadá to, že si věřili, a proto do takového útoku šli. Dominik ale předvedl perfektní práci, ještě z pokleku nahrával a přesně našel Eirika Salstena. Je to chyba Brna, nepohlídali si to. Na druhou stranu to ukazuje chytrost Dominika Frodla a hráčů Varů, kteří to čekali. Energie těchto chyb umí využít, a proto vede 1:0 na zápasy.