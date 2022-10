Atmosféra byla fantastická, pochvaloval si vítězné derby před zaplněnou halou pardubický kouč Rulík

Hokejový souboj o východ Čech ovládly Pardubice. Dynamo totiž zvítězilo v prvním derby s Hradcem Králové 5:2. Pardubičtí sice nezachytili úvod utkání a inkasovali jako první, pak ale ukázali útočnou sílu. Čtyřmi trefami v řadě skóre otočili a po čtvrtině základní části se drží na prvním místě tabulky. Pardubice 8:38 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubičtí fanoušci. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: Profimedia / ČTK

Vyprodané hlediště slibovalo bouřlivou atmosféru a hned od začátku bylo jasné, že fanoušci domácího Dynama budou mít v hledišti převahu.

Pardubičtí sice inkasovali jako první, ale ještě během úvodní třetiny dvěma zásahy Roberta Kousala a Petera Čerešňáka otočili a něco podobného se jim povedlo i ve druhé třetině, kdy přesně mířili Jan Košťálek a Lukáš Radil.

„Během minuty nás Pardubice dvakrát potrestaly a od té doby jsme ten zápas tlačili do kopce. Pardubice si to zkušeně hlídaly, a proto zaslouženě vyhrály,“ říkal po zápase hradecký trenér Tomáš Martinec.

Obrat v první dvacetiminutovce viděl jako klíčový i pardubický kouč Radim Rulík.

„Najednou mužstvo naskočilo, ožilo a cítilo, že je zpátky v zápase. Pak to rozhodla třetí třetina, kdy jsme měli podobnou produktivní pasáž,“ říkal Rulík.

„Ale celkově to byl aktivní hokej z obou stran. Byl útočný, musel se líbit. Potřebovali jsme být produktivní a jsme rádi, že se to před tou kulisou podařilo. Atmosféra byla fantastická,“ pochvaloval si pardubický trenér.

Derby si užil i pardubický Jan Košťálek, který se z pozice obránce blýskl dvěma body za gól a asistenci.

„Bylo tu super, před plnou halou se hraje vždycky nejlíp. Diváci nás hnali, chtěli po nás vidět góly, které jsme nedávali, takže jsem rád, že se to roztrhlo. Sice jsme začali tak, že jsme dostali gól, ale pak nás to nakoplo a dostali jsme se do toho,“ popisoval spokojený Košťálek.