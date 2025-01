Hořava umí vytáhnout tým z krize. Pardubicím jinak hrozí vypadnutí z elitní čtyřky, říká expert Procházka

Hokejisté Pardubic mají opět nového trenéra, Václava Baďoučka nahradí Miloslav Hořava. U týmu končí i asistent Jan Ludvig, jako spolupracovník Hořavy se vrací i Marek Zadina, který přitom na pozici trenéra Dynama v říjnu rezignoval. „Myslím, že to bude fungovat dobře,“ říká expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka o trenérské výměně u jednoho z favoritů extraligy. Praha 12:12 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový trenér Miloslav Hořava | Foto: Radim Strachoň | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Co si o trenérské výměně myslíš?

Je to jasný důsledek posledních zápasů napříč soutěžemi, které Pardubice nezvládly. Patří tam například Spenglerův pohár nebo poslední duely v extralize. Výkony neodpovídají týmu, který má ambice na titul. Jsou velmi nedisciplinovaní a zápasy si prohrávají sami. To byl zřejmě impulz pro majitele klubu Petra Dědka, aby se tým pomalu začal připravovat na play-off. V základní části mají Pardubice odehráno 35 zápasů a extraliga začne gradovat.

Jak vnímáš trenérské duo Hořava a Zadina? Stihl jsi je během své kariéry poznat osobně?

Miloslav Hořava bude mít hlavní pozici a umí tým vytáhnout z krize. Bude před sebou mít těžká rozhodnutí. Sám chtěl spolupracovat právě s Markem, který byl dlouhé roky asistent Václava Varadi, takže mu pozice v pozadí vyhovuje lépe než hlavní trenér. Myslím, že to bude fungovat dobře, a uvidíme, jak se jim povede začátek.

Marek Zadina ještě v říjnu Pardubice trénoval. Ty osobně bys byl pro návrat po několika měsících?

Nemá důvod se nevrátit. Nerozešel se ve zlém, rezignoval kvůli velkému tlaku. Zná hráče, trénoval s nimi a Hořavovi může pomoct.

Není riskantní výrazně zasáhnout do kádru několik zápasů před koncem základní části?

Myslím, že ne. Poslední zápasy Pardubic se vyvíjely pořád stejně, slušně rozehrané utkání Dynamo ztratilo individuálními chybami, laxností a také tím, že se nedaří v přesilovkách. Moc času do konce sezony nezbývá. Pardubicím jinak hrozí vypadnutí z elitní čtyřky a bez delší přípravy by Dynamo muselo do předkola.

Pražská Sparta od úterních 18.00 rozehraje semifinále Ligy mistrů se švédským Färjestadem. Pražané postoupili přes jiného švédského soupeře, Växjö. Co od souboje čekat?

Bude to podobné jako čtvrtfinále. Sparta má skvělou formu, je na prvním místě extraligy. Ale formu má i Färjestad, neprohrál pět utkání v řadě. Jsem na to zvědavý, protože si myslím, že Färjestad je ještě lepší než Växjö.

Jak hráči přemýšlí o sérii na dva vítězné zápasy? Je to jiné od české extraligy, kde je v play-off potřeba vyhrát čtyři duely?

Určitě, strašně důležité je první utkání. Pokud se vám povede – vyhrajete, nebo minimálně neprohrajete, tak hráči vědí, že je odveta hratelná. Spartě se to už jednou povedlo a pokud nepřijde propadák, tak se to dá zvládnout.

Jaký je tvůj tip na výsledek?

Přál bych si, aby Sparta postoupila. Už dlouho říkám, že Liga mistrů má sice určitou prestiž, ale nemá dostatečné finanční ohodnocení. Kdyby finále hrál český tým, tak by to bylo fajn, ale budou to mít těžké. Myslím, že postoupí Färjestad.

