ŽIVĚ: Pardubicím stačí k extraligovému titulu poslední výhra, Radiožurnál Sport odvysílá živý přenos finále

Hokejisté Pardubic mají první šanci ukončit třineckou nadvládu nad českou extraligou a po 12 letech vybojovat titul. Šesté utkání začne v Třinci v 17 hodin, Radiožurnál Sport nabídne živý přenos, server iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v online reportáži. Třinec 16:00 26. dubna 2024

Marko Daňo (uprostřed) z Třince a brankář Pardubic Roman Will | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Oceláři však prohráli v play-off sérii naposledy před šesti lety, kdy ve finále nestačili na Brno. Od té doby získali čtyři mistrovské tituly a stále sní o tom, že letos vybojují pátý. S Dynamem prohrávají 2:3 na zápasy, a pokud chtějí získat Masarykův pohár, musejí Východočechy dvakrát porazit.

„Člověk to samozřejmě může brát tak, že už nějaké tituly máme a oni ho chtějí, ale my ho chceme stejně jako oni. A určitě více. Je to jako droga a my ji chceme zpátky,“ řekl třinecký útočník Andrej Nestrašil po středeční pardubické porážce 0:3. Ve vyřazovací části doma Třinec vyhrál šest z devíti zápasů, naposledy v neděli Pardubice zvítězily 6:2.

Utkání odstartuje v 17 hodin a stanice Radiožurnál Sport jej bude vysílat v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.