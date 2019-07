Sláva hokejových Pardubic je už několik let ta tam, pravidelné úspěchy a medaile jsou minulostí. Poslední titul získali Východočeši v roce 2012, Od té doby nejenže nebyla žádná medaile, ale dvakrát tým zachraňoval extraligu v baráži. Hlavně v minulé sezoně fanoušci moc důvodů k radosti neměli. Po sezoně se vyměnilo vedení klubu a to pracuje na tom, aby se Pardubice vrátily tam, kam roky patřily. Pardubice 17:21 14. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion Dynama Pardubice | Foto: Radek Kalhous / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Do funkce generálního ředitele přišel Martin Sýkora, sportovního manažera dělá Jaromír Kverka. A tato dvojice to vzala za jiný konec, než bylo v Pardubicích v minulých letech zvykem. Otevřela se fanouškům, komunikuje, vysvětluje, má svůj plán. Tím je, aby se zpátky do Pardubic vraceli hráči, kteří dříve z klubu odešli do zahraničí.

Spasí hokejové Pardubice návraty odchovanců? ‚Není to tak jednoduché,' říká jeden z nich Kolář

Prvním navrátilcem se pro příští sezonu stal účastník letošního mistrovství světa obránce Jan Kolář. A i on potvrzuje, že odchovanci, kteří uvažují o návratu do české ligy z ciziny, přemýšlí i o Pardubicích.

„Většina kluků, co je v zahraničí a je z Pardubic a potkávám se s nimi v reprezentaci, říkají, že by se chtěli vrátit do Pardubic,“ řekl Kolář Radiožurnálu.

Že Pardubice mohou mít lepší jméno a stát se znovu prestižní adresou věří i hlavní trenér Ladislav Lubina. „Budeme dělat všechno pro to, aby se to třeba během sezony nebo na další sezony. Indicie od těch kluků mám, takže věřím, že se tady v horizontu dvou tří let podaří poskládat konkurenceschopné mužstvo.“

Kolář nezůstal jediným zkušeným hráčem, který i po hrůzné loňské sezoně Pardubicím podepsal. Dalším navrátilcem se stal centr Robert Kousal. Ten přiznává, že rozhodování kývnou Dynamu nebylo jednoduché, ale nakonec jiné nabídky nevyužil a přišel do Dynama.

„Samozřejmě to nebylo lehké rozhodování, ale to není žádné angažmá. Nechal jsem si to dlouho procházet hlavou. Těším se sem, zažil jsem tu dobré roky, hokej mě tu bavil, takže doufám, že teď mě tu bude bavit taky,“ říká Kousal.

Vedení tak zatím plní svůj plán v podobě návratu odchovanců, kteří ještě mají klubu co dát. Vše musí jít postupně a nebude to otázka jen jedné sezony.

„Není to tak jednoduché, ať už z finančního hlediska, z tlaku veřejnosti, agentů. rodiny, tak i možností klubu. Myslím, že kdyby se pět šest kluků chtělo vrátit v této sezoně, tak na všechny nebude místo. Budu rád, když se každý rok vrátí jeden nebo dva, a samozřejmě budu kluky taky přemlouvat,“ prohlásil pardubický hokejový obránce Jan Kolář.

Není to ale jen o těchto dvou jménech - klub podepsal smlouvu s Radoslavem Tyborem, který už dříve na východě Čech působil, nebo s Coreym Lockem, vítězem kanadského bodování EBEL ligy v sezoně 2016/2017. A posilu získal taky na postu brankáře - za Dynamo bude chytat Jakub Štěpánek, mistr světa z roku 2005. A říká, že při rozhodování zda vzít pardubickou nabídku hrálo právě roli to, že se zpátky vracejí hráči ze zahraničí.

„Byl to taky určitý ukazatel, protože si myslím, že když se odchovanci vracejí do svých klubů, tak to znamená, že je klub na dobré cestě,“ věří v lepší zítřky pardubických hokejistů jejich brankář Jakub Štěpánek.

Jestli se Pardubice odrazily ode dna a znovu se zařadí mezi silné extraligové kluby, ukážou ale až vlastní výkony na ledě.