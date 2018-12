Hokejový Chomutov se konečně odlepil ode dna. ‚Jsme na dobré cestě,‘ říká Duda

Chomutovští fanoušci zase tleskají po vítězných zápasech. Doma Severočeši vyhráli čtyři z posledních pěti utkání a odlepili se z posledního místa.

„Je pro nás skvělá zpráva, že jsme na dobré cestě. Po psychické stránce to našemu týmu určitě dodá vítr a ‚drajv‘ do další práce. Jsou to takové spojené nádoby. Myslím, že když pojede ekonomika spojená s tím, co předvádíme tady, tak to pojede,“ je přesvědčený zkušený útočník Radek Duda.

Duda chomutovské hokejisty posílil v průběhu sezóny. Do mužstva, které do soutěže vstoupilo osmi porážkami v řadě, se snaží neustále přinášet nadhled.

„Je mi 39 let, čtyřicítka skoro na krku a zažil jsem toho už hodně. Myslím, že málokterá kapitola v hokeji mě překvapí. Průšvih je, když nemáš zdraví. V životě máš mnohem těžší situace, než je hokej. Je to jen hokej, nedělat si z toho hlavu,“ říká Duda.

Chomutov už není poslední. Po výhře nad mistry z Komety poslal na extraligové dno Pardubice Číst článek

Hokejisté Chomutova sice už nejsou poslední, ale na dvanácté místo ztrácejí jedenáct bodů. Asistent trenéra Jan Šťastný proto o úniku z barážových příček nemluví.

„Na rovinu říkám, že máme obrovskou pokoru. Máme obrovskou ztrátu, jsme tam s Pardubicemi odskočení. Abychom se dotlačili na další týmy, musíme udělat nějakou šňůru zápasů za tři body. Po Vánocích, kdy jdou zápasy rychle za sebou, se ukáže,“ říká Šťastný.

Nabitý povánoční program v závěru kalendářního roku napoví, jak složitá bude extraligová záchranářská mise chomutovských Pirátů. Ještě před Vánocemi ale čeká Chomutovské páteční utkání na ledě Hradce Králové.