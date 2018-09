Hokejový Chomutov jde do sezony se skromným rozpočtem, trenér Růžička se i tak chce vyhnout play-out

Vladimír Růžička ve své trenérské kariéře dvakrát slavil extraligový titul s pražskou Slavií. Přidat třetí zlatý úspěch v české nejvyšší soutěži by se ale rovnalo hokejovému zázraku. Jeho Chomutov totiž nemá peněz nazbyt a ambice před startem nového ročníku extraligy má mnohem skromnější. Doby, kdy si klub mohl dovolit platit reprezentanty Vondrku nebo Červenku, jsou pryč. Chomutov 17:42 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Růžička. | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Chceme se dostat do desítky, určitě nechceme hrát play-out. To nechci hrát v žádném případě,“ prohlásil Vladimír Růžička, který s Chomutovem v minulé sezóně obsadil konečné dvanácté místo.

V létě navíc jeho tým oslabil o vůdce Vondrku a střelce Poletína. Skromný rozpočet adekvátní posily nedovolil.

„Máme zkrátka nějaký rozpočet a podle toho se musíme zařídit. Máme hráče, na které máme. Za poslední tři roky nás některá velká jména opustila, a proto říkám, že týmový duch musí být ještě větší než dřív,“ dodal pětapadesátiletý trenér.

Od Chomutova v nové sezóně fanoušci a experti hokejovou krásu čekat nemají. Růžička chce hrát účelně.

„Mít to postavené na obranné hře s tím, že budeme chodit do rychlých protiútoků. Agresivně, hodně do těla,“ popisuje Rúžička, jak asi bude Chomutov v nové sezoně hrát.

Chomutov v současnosti patří mezi nejskromnější extraligové kluby. Práce v takových podmínkách Vladimíra Růžičku motivuje.

„Pořád se něco učíte. I když toho mám odtrénováno dost, tak se pořád něco učím. Baví mě dělat s mladými hráči. Nastala tady nová doba a my si s tím musíme poradit. Jsem rád, že se nám zapojí mladí hráči z juniorů. Stojí to hodně nervů, ale nedá se nic dělat,“ řekl Růžička.

Růžička má s národním týmem dvě zlaté medaile z mistrovství světa, úspěchy slavil i ve Slavii. Zájem by o něj byl i jinde, přesto zůstává na severu Čech.

„Nikdy se nebráním tomu, že třeba půjdu zkusit zahraničí. Mám dlouhodobou smlouvu, chci, aby se tu pracovalo a abychom tu prosadili nějaké mladé hráče. Do tří čtyř let chceme hrát o nejvyšší mety. Samozřejmě záleží na tom, jak se to bude i finančně vyvíjet,“ hodlá Vladimír Růžička i nadále spojit svou budoucnost s Chomutovem.

Od majitele klubu dostal slib, že se nebudou opakovat problémy z minulosti, kdy trenéři a hráči čekali na výplaty.