Liberec poslal do semifinále šťastný odraz. ‚Je jedno, jaký je to gól,‘ ví boleslavský Vondrka

„Hráli jsme oslabení, já jsem dojížděl do obranného pásma, náš obránce to chtěl vyhodit, gólman do toho píchl a mně se to nějak odrazilo od brusle k někomu, kdo to měl do prázdné branky. To k tomu patří, je jedno, jaký je to gól,“ popsal z mladoboleslavského pohledu nešťastný okamžik kapitán Michal Vondrka.

Autorem postupového libereckého gólu byl útočník Michal Birner. Stal se tak jediným střelcem Severočechů v zápase, když nejprve tečoval do sítě střelu Martina Kvapila a v prodloužení stál znovu ve správný čas na ideálním místě. Trefil se do odkryté branky a rozhodl o postupu do semifinále.

„Bylo to těžké hlavně psychicky, protože ve druhé dvacetiminutovce jsme dominovali, měli jsme spoustu šancí a mohli jsme odskočit minimálně na 2:0, ale to se nám nepovedlo a naopak oni ujeli a dali pěkný gól. To nás malinko srazilo. A pak přišlo prodloužení. Tak to bývá, jeden šťastný odraz často rozhodne,“ řekl Birner.

A rozhodující moment celého zápasu a také čtvrtfinálové série?

„Většinou to jsou takové akce, že to někomu trefí hokejku, nějaký hráč tam zůstane zapomenutý a odrazí se to k němu. V šatně jsme si říkali, že když půjdeme k bráně, tak se to snad odrazí k nám. A stalo se,“ dodal Michal Birner.

Zatímco Liberečtí si ještě musí na semifinálového soupeře počkat, boleslavští hokejisté už jasno mají. Pod Ještědem prohráli dvacáté utkání v řadě a sezona pro ně skončila.