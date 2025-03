ŽIVĚ: Pardubice vstoupí do play-off proti Českým Budějovicím, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Poprvé do letošního play-off vstoupí Pardubice, které na domácím stadionu vyzvou České Budějovice. Ty se mezi nejlepší osmičku musely probojovat přes předkolo, ve kterém až po pěti utkáních přehrály Liberec. Dynamo naopak díky třetí příčce po základní části mohlo doléčit zranění a zregenerovat. Pardubice 16:30 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pardubic vstupují do play-off jako třetí tým základní částo hokejové extraligy | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Profimedia

Pardubice před začátkem sezony pomýšlely na triumf v základní části, o který se měly přetahovat se Spartou. Pražský celek ale nakonec přesvědčivě zvítězil a Pardubice nakonec přišly i o druhé místo, které jim vyfoukl rival z Hradce Králové. Velkou roli v pád tabulkou hrál výpadek formy, kdy svěřenci Miloslava Hořavy od začátku února vyhráli jen dvakrát.

Hokejisté Českých Budějovic se během sezony také pohybovali kolem míst zajišťujících přímý postup do čtvrtfinále, nakonec však museli projít baráží. V ní narazili na Liberec, který i přes jedenácté místo po základní části dokázal Motor potrápit. Rozhodnout muselo až páté utkání, které šlo na jihu Čech dokonce do prodloužení. V něm se ale prosadil českobudějovický Milan Doudera a poslal Motor do čtvrtfinále.

Bilance obou týmů v základní části byla vyrovnaná. Pardubice i České Budějovice si připsaly po dvou výhrách, i když Východočeši o jednom z triumfů museli rozhodnout až v samostatných nájezdech. I do play-off si přenesla svou formu hvězda Motoru Milan Gulaš, který si drží tempo jednoho bodu na zápas. Dynamo pak bude spoléhat především na kapitána mistrů světa Romana Červenku.

První utkání čtvrtfinále play-off extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi je na programu od 17 hodin, Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu.