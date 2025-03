Pochytá, co vidí, chválí Pavlík brankáře Furcha. Ten si proti Hradci Králové připsal 52 zákroků

Mladá Boleslav si navzdory předpokladům odváží z Hradce Králové vedení 2:0 ve čtvrtfinálové sérii play-off hokejové extraligy. Stejně jako ve všech předchozích vzájemných utkáních v sezoně stačily k vítězství dva góly, které tentokrát dali Julius Juntilla a do prázdné branky Tomáš Fořt. Hradec Králové 11:06 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladoboleslavský brankář Dominik Furch v zápase s Hradcem Králové | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Až do pojistky z hokejky Tomáše Fořta nebylo o ničem rozhodnuto. Hradec Králové si za zápas připsal přes padesát střel na branku, číslo zákroků u Dominika Furcha se zastavilo na dvaapadesáti. A to mu ještě několikrát výrazně pomohli obránci, třeba Filip Pavlík obětavě padl do rány mířící do odkryté branky.

„Naše práce je, abychom na něj pustili co nejméně střel, i když padesát je dost. Prostě se snažíme chytat, co jde, a víme, že za námi je velká jistota v Dominikovi, který to, co vidí, pochytá,“ chválil mladoboleslavského brankáře Pavlík.

Právě obětavostí a bojovností dokráčeli Středočeši ke druhé výhře v sérii, a to přesto, že statisticky to byl tentokrát naprosto jednoznačný zápas pro Hradec. Střely na branku 52:15, v součtu se zblokovanými střelami a těmi, které mířily vedle, to bylo 85:23. Jenže na tyhle statistiky se nehraje, důležitý je výsledek.

„V obou zápasech nás Hradec přestřílel, i bych řekl, že přebruslil, že měli víc ze hry. My jsme to i čekali, ukazovali to i v základní části, kdy takhle vyšly všechna čtyři utkání. Ale přijeli jsme připravení a obětavostí a houževnatostí v osobních soubojích se neztratíme,“ těšilo mladoboleslavského útočníka Jana Stránského.

Hráči Mladé Boelslavi dávají postupně zapomenout na konec základní části, kdy po výpadku ve třetí třetině utkání s Kladnem ztratili i podporu části svých příznivců. Teď dávají do hry všechno, přesně tak, jak si play-off žádá.

„Obětavost tam je stoprocentní, za námi je tam stoprocentní Dominik. Věříme jeden druhému a skládáme takovou mozaiku,“ vyzdvihuje týmový výkon Stránský.

I přes dvouzápasové vedení je potřeba připomenout, že vyhráno ještě zdaleka není. I proto, že Mladá Boleslav hraje v poslední době výrazně lépe venku než doma. Udržet styl hry z prvních dvou zápasů bude klíčové.

„Bude to opět náročné utkání, protože přijedou prostě zkusit vyhrát. My nebudeme ustupovat z ničeho. Nebudeme měnit něco, co nám funguje,“ věří obránce Filip Pavlík.