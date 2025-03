Karlovy Vary zaskočily Kometu. V Brně třikrát vedly, nakonec vyhrály 4:3 po prodloužení

Hokejisté Karlových Varů zvítězili v prodloužení prvního čtvrtfinále play-off extraligy v Brně 4:3. Západočeši v zápase třikrát vedli, o výhru v základní hrací době přišli v čase 59:43, ale svým druhým gólem v zápase rozhodl o výhře Energie v 69. minutě Ondřej Procházka. Druhé utkání se odehraje ve středu opět na jihu Moravy se začátkem v 17:00. Brno 22:02 18. 3. 2025 (Aktualizováno: 22:08 18. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlovarský útočník Ondřej Procházka slaví vítězný gól v úvodním utkání čtvrtfinále play-off proti Kometě | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Vedení 1:0 nic neznamená, je to jen první krok,“ řekl na tiskové konferenci kouč hostí Pavel Patera. O výhře rozhodl skvělá rozehrávka gólmana Dominika Frodla až na útočnou modrou. „Víme o tom, že to dělá, byla to naše chyba,“ připustil útočník Komety Šimon Stránský. Sólo od modré pak proměnil Procházka. „Někdy nám to tam Frodl loupne, ale úplně secvičené to nemáme,“ pochválil střelec brankáře.

Pardubice vstoupily do play-off jednoznačnou výhrou. České Budějovice porazily 3:0 a ujaly se vedení v sérii Číst článek

Kometa začala s velkou útočnou chutí, ale hned z první vážnější akce hostů inkasovala. Gulašimu se nepovedlo vyhození puku, ten se dostal k Jiskrovi a nejproduktivnější hráč Západočechů v předkole svým třetím gólem v play off otevřel skóre.

Brňany lacině inkasovaná branka nezlomila a vyrovnání přišlo záhy. Zbořil projel po pravém křídle až k zadnímu mantinelu, posunul puk před branku, kde stál Mueller a zblízka nedal Frodlovi šanci.

Karlovarští nezůstávali v ničem pozadu a měli na svižné partii svůj významný podíl. Procházka střílel po krátkém nájezdu puk těsně vedle, sílu v předbrankovém prostoru ukázali i Beránek s Černochem. A byl to právě centr prvního útoku, který zařídil vedení hostujícího celku. Jeho střelu zápěstím skryl jeden z brněnských obránců a gólman Postava na ni nedokázal zareagovat.

Domácím nešlo upřít snahu o vyrovnání, jenže se projevila dlouhá pauza bez zápasů. Energie vývoj duelu kontrolovala, lépe bruslila i kombinovala a nepustila Brňany do vážnější šance. „Pauza byla na nás znát, soupeř byl v úvodu lepší,“ přiznal kouč Brna Kamil Pokorný.

Kometa po první přestávce přidala na tempu, důrazu i kombinačních akcích a vznikly z toho dvě nebezpečné situace po střelách Muellera a Cingela, které ale Frodl zlikvidoval. A když už byl překonán, mířil Ilomäki těsně nad a ve 28. minutě Konečný do tyče.

Domácí svůj tlak vystupňovali při své první přesilovce a krátce po vypršení karlovarského trestu přišlo vyrovnání, o něž se postaralo slovenské duo. Pospíšil našel před brankou Cingela, který propašoval puk za Frodlova záda.

Závěr druhého dějství narušily časté šarvátky, po nichž se plnily trestné lavice, což se projevilo na tempu hry. Přesto mohlo Brno otočit vývoj zápasu ve svůj prospěch, jenže Pospíšil prováhal ideální možnost ke střele a Frodl puk skryl do své výstroje, podobně jako při šanci Kollára.

V úvodu třetí třetiny sudí dlouho studovali u videa faul Pospíšila na Jiskru, který nakonec ocenili pouze dvouminutovým trestem. Po dalším vyloučení na straně domácích hrály Vary půl minuty ve dvojnásobné přesile, kterou nevyužily, ale prosadily se při výhodě jednoho hráče, když přesně pálil Procházka.

Kometa musela přesunout přetékající emoce od šarvátek do souvislejšího náporu. To se jí sice podařilo, jenže obrana Energie tlaku úspěšně čelila. Ustála i dvouminutové oslabení. Obrovský nápor Brna vyvrcholil při power play a jen 17 sekund před koncem po závaru v brankovišti protlačil puk za čáru Stránský.

Sudí si ještě u videa potvrdili, že kotouč přešel celým objemem za brankovou čáru a zápas šel do prodloužení. „Já jsem to tam nahodil a pak mi Ilomäki řekl, že to gól nebude. Nakonec ho sudí uznali, ale stejně nám to k ničemu nebylo,“ dodal Stránský.

První šanci v prodloužení měl opět Stránský, ale Frodl vytáhl další skvělý zákrok. Brno sice mělo převahu, ale klíčovým faktorem se stal gólman soupeře. Frodl chytil jednu z brněnských střel, okamžitě rozehrál na útočnou modrou čáru, kde Salsten našel Procházku a ten svůj nájezd proměnil ve vítězný gól.

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1) Branky a nahrávky: 5. Mueller (A. Zbořil), 31. Cingel (K. Pospíšil, Zábranský), 60. Š. Stránský (A. Zbořil) - 4. Jiskra, 11. Černoch, 45. O. Procházka (D. Moravec, Reunanen), 69. O. Procházka (Salsten, Frodl). Rozhodčí: Šír, Cabák - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno). Sestavy: Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Zábranský, Ďaloga, Beaudin, Holland, Gulaši - Flek, Cingel, Š. Stránský - Mueller, A. Zbořil, H. Zohorna - T. Rachůnek, Kollár, K. Pospíšil - Konečný, Ilomäki, J. Kos. Trenér: Pokorný. Karlovy Vary: Frodl - Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Reunanen, Plutnar, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, Jiskra - O. Procházka, Gríger, Salsten - Koffer, J. Šír, T. Redlich - Kružík, Kofroň, Čihař. Trenér: Patera.