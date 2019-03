Boj o play-off až do posledního kola. O dvě postupová místa se poperou Sparta, Zlín a Litvínov

Už se zdálo, že je rozhodnuto, nakonec to ale bude napínavé až do posledního kola. Boj o desáté místo v extraligové tabulce, které zaručuje účast v předkole play-off. O víkendu desátá Sparta zdolala jedenáctý Litvínov a mířila za postupem. V předposledním kole základní části ale utrpěla debakl v Brně, Severočeši naopak doma hladce porazili Plzeň. Brno 11:51 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Sparty Matěj Machovský a útočník Petr Holík z Brna | Zdroj: ČTK

Hokejisté Sparty věděli, že pokud v utkání 51. extraligového kola v Brně získají aspoň bod, mají účast v předkole play-off jistou. Výsledek? Už po první třetině prohrávali 0:4.

„Všichni víme, že jsme si ten zápas prohráli v první třetině. Potom už to bylo na góly vyrovnané, ale první třetina byla z naší strany katastrofální,“ věděl útočník Pražanů Andrej Kudrna. Sparta nakonec v Brně prohrála 3:7. I tak mohla slavit postup, kdyby Litvínov doma ztratil body s Plzní. Severočeši ale vyhráli 5:1.

Sparta místo jistoty postupu dostala v Brně sedm gólů. O složení play-off rozhodne poslední kolo Číst článek

Přestože Litvínov vyhrál, jeho trenér Jiří Šlégr neměl o moc veselejší hlas než sparťanský útočník.

„Řekli jsme si, že se o to porveme, že tam pořád existuje nějaká šance, i když už to nebudeme ovládat jen my, ale i soupeři,“ řekl Šlégr pro Radiožurnál.

Před posledním kolem je totiž situace následující – devátý je Zlín, o bod za ním je Sparta, další dva body ztrácí Litvínov. Prvním dvěma jmenovaným stačí k jisté účasti v předkole jakýkoli bodový zisk. Jenomže Zlín narazí na rozjetou Kometu Brno a Sparta na Liberec, který stále bojuje o prezidentský pohár za ovládnutí základní části.

„Nemůžeme se ohlížet na to, proti komu hrajeme. Je jedno, kdo přijede. Musíme si uhrát nějaké body sami,“ uzavírá Kudrna.

Litvínov se vydá na led Vítkovic, které už mají jisté, že budou hrát předkolo a začnou na domácím ledě. Poslední extraligové kolo je na programu v pátek, všechna utkání začnou v osmnáct hodin.

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 6. 3. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 51 30 3 5 13 168:120 101 2. Třinec 51 30 3 3 15 153:113 99 3. Plzeň 51 25 7 6 13 176:115 95 4. Mountfield HK 51 25 6 6 14 145:121 93 5. Kometa Brno 51 23 7 5 16 148:130 88 6. Olomouc 51 24 3 7 17 124:131 85 7. Vítkovice 51 23 4 3 21 137:130 80 8. Mladá Boleslav 51 24 3 1 23 124:118 79 9. Zlín 51 21 3 5 22 140:143 74 10. Sparta 51 19 7 2 23 135:138 73 11. Litvínov 51 20 5 1 25 127:142 71 12. K. Vary 51 13 4 6 28 124:153 53 13. Chomutov 51 12 3 5 31 111:171 47 14. Dynamo 51 8 2 5 36 98:185 33